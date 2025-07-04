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Kız arkadaşını 'yağmadan' yargılanan sanık suçlamayı reddetti

Kayseri'de kız arkadaşı G.D.'nin cep telefonunu ve bir miktar parasını yağmaladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık E.Ş. (21) suçlamayı reddetti.

Kız arkadaşını 'yağmadan' yargılanan sanık suçlamayı reddetti

Kayseri’de G.D. isimli kadın şahıs sevgilisi E.Ş.’nin yüzüğü, cep telefonu ve parasının aldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. E.Ş. hakkında ‘cebir’, ‘tehdit’, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘yağma’ suçlarından dava açıldı. Görülen son duruşmaya tutuklu sanık E.Ş. ile avukatı katılırken müşteki G.D. katılmadı. Mahkemede konuşan sanık, “Müşteki benim sevgilim olur. Gündüz piknik yaptık. O ara beni kıskandırmıştı. Saat 02.00 - 02.30 civarı ‘gel beni al’ dedi. Ben de onu almaya gittim. Yüzüğü, cep telefonu ve parasının alınması durumu olmadı. Darp raporunda yer alan izlerin benle alakası yok. Ablası vurmuş, benden şikayetçi olmasını istemiş. Ablası benden şikayetçi olması için yapmış. Ben hürriyetinden yoksun kılmadım. Kendi geldi. Bizim dışımızda evde annem, babam ve kardeşim vardı. G.D.’nin bana borcu vardı, ‘Telefonumu al sat borcundan düş’ dedi. Bende sattım parasını borcuna saydım aldım. Şikayetçi olunca parasını iade ettik. Olay günü müştekinin annesi bana vurdu. Müştekinin varsa zararını karşılarım. Benim aldığım söylenen 5-8 Bin TL değerindeki yüzüğü kendinde çıktı. Ben 600 TL’lik zararını gidermek isterim” dedi. 
Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

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