Kız öğrenciler arasında kavga çıktı

İddiaya göre Kocasinan İlçesi Barbaros Mahallesinde yer alan parkta meydana gelen olayda iki grup öğrenci birbirlerine girdi. Kavgada bazı öğrencilerin yere düşen kişilere yumruk attığı görüldü. Kız öğrenci grubu arasında meydana gelen kavgayı çevredeki vatandaş tarafından saniye saniye görüntüledi.

Kavgaya karışan şahıslar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.