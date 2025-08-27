Kızık Yolu'nda 30 Milyon TL'lik Ulaşım Yatırımı

Günde yüzlerce aracın kullandığı bu önemli bağlantı yolu, Kayseri merkez ile Felahiye ve Özvatan ilçeleri arasında kısa mesafeli ulaşım imkanı sunuyor. Bu proje ile artan trafik yükünün daha konforlu ve güvenli bir şekilde karşılanması amaçlanıyor.

Kızık Mahallesi çıkışından başlayan yol yenileme çalışmaları, bölge halkı tarafından “Kızık Rampası” olarak bilinen güzergah üzerinde gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında mevcut asfalt, özel asfalt kazıma makineleriyle sökülerek geri dönüşüme kazandırılacak. Ardından, altyapı ve üstyapı çalışmaları, yağmursuyu drenaj yapılarının inşası ve asfalt serimi aşamaları ile proje tamamlanacak.

Bu yatırım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hem şehir merkezinde hem de kırsal alanda sürdürdüğü nitelikli ulaşım projelerinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.