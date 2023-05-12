Kızılay Başkanı Kerem Kınık nihayet istifa etti
Maraş depreminde çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay olağanüstü genel kurula gidiyor. Kerem Kınık aday olmayacak.
- 12.05.2023 15:48
- Güncelleme: 12.05.2023 15:48
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Maraş depreminde çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay olağanüstü genel kurula gidiyor. Kerem Kınık aday olmayacak.
Depremde çatır satmasıyla gündeme gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti.
Yeni Şafak muhabiri Ersin Çelik, Kızılay'ın olağanüstü genel kurula gittiğini söyleyerek, "Kızılay Başkanı Kerem Kınık aday olmayacak. Bu durumda Kınık, dolaylı yoldan istifa etmiş oluyor" dedi.
Haber Merkezi
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