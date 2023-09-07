Kızılay'dan Yahyalı Devlet Hastanesi'ne beşik ve bakım masası desteği

Kızılay Yahyalı Şubesi tarafından Yahyalı Devlet hastanesine 20'şer adet beşik ve çocuk bakım masası hibe edildi.

PAYLAŞ
  • 07.09.2023 15:47
  • Güncelleme: 07.09.2023 15:47
Kızılay'dan Yahyalı Devlet Hastanesi'ne beşik ve bakım masası desteği

Kızılay Yahyalı Şubesi tarafından Yahyalı Devlet hastanesine 20’şer adet beşik ve çocuk bakım masası hibe edildi. Beşik ve çocuk bakım masalarının teslimini Kızılay yetkilileri ile yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı’daki kurumlar arası birlik ve beraberlikten bahsederek, ilçenin şehirleşme yolunda önemli adımlar attığını söyledi. Öztürk, “Bugün hastanemizin Kadın Doğum bölümündeyiz. Kızılay Yahyalı Şubesi olarak bir güzelliğe imza atıyoruz. Avustralya’dan Müslüman Âlimler Derneği gönderilen yardımları ilçemizde dağıtıyoruz. 20’şer adet beşik ve çocuk bakım masasını da bugün hastanemize teslim ettik. İlçemiz ile gurur duyuyorum. İlçemizde kurumlar ahenkli çalışıyorlar. Bizde bunun bereketini yaşıyoruz. Ben Kızılay Yahyalı Şubesine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yardımlarımıza devam edeceğiz. Buradan biz güzelliğin daha müjdesini vereceğim. Önümüzdeki hafta hastanemizin yeni diyaliz bölümünün kurdelesini keseceğiz. Eski diyaliz bölümünden hastalarımızın mutlu olmadıklarını biliyorduk. Diyaliz bölümünün yenilenmiş hali çok güzel oldu. İlçemize hayırlı olsun. Yahyalı giderek şehirleşiyor, giderek güzelleşiyor. Yahyalı insanı en güzeline kayık diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. 

Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Fahri Alpay Onuk ise konuşmasında, “Kızılay Yahyalı Şubesine çok teşekkür ediyoruz. Hastanemizin bunlara ihtiyacı vardı. Hep iş birliği içinde çalışalım” dedi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta Türkiye'de bir ilk plastik atıklarından asfalt

Talas’ta Türkiye’de bir ilk; plastik atıklarından asfalt

Milletvekili Ersoy togg aldı

Milletvekili Ersoy togg aldı

CHP İl Başkanı Keskin, 'Devam et derlerse aday olacağım'

CHP İl Başkanı Keskin, “Devam et derlerse aday olacağım”

Salça Günlerinde Vatandaşlar Hem Salça Kaynatıyor, Hem Kaynaşıyor

Salça Günlerinde Vatandaşlar Hem Salça Kaynatıyor, Hem Kaynaşıyor

Başkan Büyükkılıç, 41 esnaf odası başkanı ile bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, 41 esnaf odası başkanı ile bir araya geldi

Başkan Çolakbayrakdar, ekimini yaptığı aspirin hasadını da kendisi yaptı

Başkan Çolakbayrakdar, ekimini yaptığı aspirin hasadını da kendisi yaptı

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öz ağabeyleri hakkında silahlı saldırı suçlamasında bulunan kardeş için uyuşturucu iddiası

Öz ağabeyleri hakkında silahlı saldırı suçlamasında bulunan kardeş için uyuşturucu iddiası

ERÜ'de Mustafa Adnan Özderici Anestezi Sonrası Yoğun Bakım Ünitesi açıldı

ERÜ’de Mustafa Adnan Özderici Anestezi Sonrası Yoğun Bakım Ünitesi açıldı

DAHA FAZLA
Kayseri semt pazarı fiyatları | 07.09.2023

Kayseri semt pazarı fiyatları | 07.09.2023

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Çağdaş Atan'ın ayrılmasıyla transfer tahtasının açılmamasının hiç alakası yok'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Çağdaş Atan'ın ayrılmasıyla transfer tahtasının açılmamasının hiç alakası yok'

Transfer dönemi bir hafta sonra bitecek, Kayserispor hala yasağı kaldıramadı

Transfer dönemi bir hafta sonra bitecek, Kayserispor hala yasağı kaldıramadı

Kur'an Gönüllüleri Platformu'ndan Kur'an Ziyafeti

Kur’an Gönüllüleri Platformu’ndan Kur’an Ziyafeti

Kızılay'dan Yahyalı Devlet Hastanesi'ne beşik ve bakım masası desteği

Kızılay’dan Yahyalı Devlet Hastanesi’ne beşik ve bakım masası desteği