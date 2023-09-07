Kızılay’dan Yahyalı Devlet Hastanesi’ne beşik ve bakım masası desteği

Kızılay Yahyalı Şubesi tarafından Yahyalı Devlet hastanesine 20’şer adet beşik ve çocuk bakım masası hibe edildi. Beşik ve çocuk bakım masalarının teslimini Kızılay yetkilileri ile yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı’daki kurumlar arası birlik ve beraberlikten bahsederek, ilçenin şehirleşme yolunda önemli adımlar attığını söyledi. Öztürk, “Bugün hastanemizin Kadın Doğum bölümündeyiz. Kızılay Yahyalı Şubesi olarak bir güzelliğe imza atıyoruz. Avustralya’dan Müslüman Âlimler Derneği gönderilen yardımları ilçemizde dağıtıyoruz. 20’şer adet beşik ve çocuk bakım masasını da bugün hastanemize teslim ettik. İlçemiz ile gurur duyuyorum. İlçemizde kurumlar ahenkli çalışıyorlar. Bizde bunun bereketini yaşıyoruz. Ben Kızılay Yahyalı Şubesine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yardımlarımıza devam edeceğiz. Buradan biz güzelliğin daha müjdesini vereceğim. Önümüzdeki hafta hastanemizin yeni diyaliz bölümünün kurdelesini keseceğiz. Eski diyaliz bölümünden hastalarımızın mutlu olmadıklarını biliyorduk. Diyaliz bölümünün yenilenmiş hali çok güzel oldu. İlçemize hayırlı olsun. Yahyalı giderek şehirleşiyor, giderek güzelleşiyor. Yahyalı insanı en güzeline kayık diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Fahri Alpay Onuk ise konuşmasında, “Kızılay Yahyalı Şubesine çok teşekkür ediyoruz. Hastanemizin bunlara ihtiyacı vardı. Hep iş birliği içinde çalışalım” dedi.