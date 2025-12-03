Kızılay Engelsiz Teşkilatı Müzik Korosundan halk konseri
3 Aralık Engelliler Günü kapsamında Türk Kızılayı Talas şubesi Engelsiz Teşkilatı Müzik Korosu, ücretsiz halk konseri düzenledi.
Türk Kızılayı Talas şubesine bağlı Engelsiz Teşkilatı Müzik Korosu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında halk konseri düzenlendi.
Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde, Türk halk müziğine ait eserler ve yöresel türküler seslendirildi. ‘Biz fark ettik, gelin siz de fark edin’ sloganı ile gerçekleştirilen program ile engelli bireyler için sosyal hayatta farkındalık kazanılması amaçlandı.
Düzenlenen programa Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ve vatandaşlar katıldı.
Program sonunda protokol tarafından koro üyelerine çiçek takdimi gerçekleştirildi.