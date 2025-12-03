  • Haberler
  • Gündem
  • Kızılay Engelsiz Teşkilatı Müzik Korosundan halk konseri

Kızılay Engelsiz Teşkilatı Müzik Korosundan halk konseri

3 Aralık Engelliler Günü kapsamında Türk Kızılayı Talas şubesi Engelsiz Teşkilatı Müzik Korosu, ücretsiz halk konseri düzenledi.

Kızılay Engelsiz Teşkilatı Müzik Korosundan halk konseri

Türk Kızılayı Talas şubesine bağlı Engelsiz Teşkilatı Müzik Korosu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında halk konseri düzenlendi. 

Kızılay Engelsiz Teşkilatı Müzik Korosundan halk konseri

Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde, Türk halk müziğine ait eserler ve yöresel türküler seslendirildi. ‘Biz fark ettik, gelin siz de fark edin’ sloganı ile gerçekleştirilen program ile engelli bireyler için sosyal hayatta farkındalık kazanılması amaçlandı.

Düzenlenen programa Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ve vatandaşlar katıldı.

Program sonunda protokol tarafından koro üyelerine çiçek takdimi gerçekleştirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Yeni Bir Dönem Başlıyor
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Yeni Bir Dönem Başlıyor
Engelliler Günü 'Özel' programında sevgi, emek ve samimiyet
Engelliler Günü 'Özel' programında sevgi, emek ve samimiyet
Başkan Altun'dan elektrik faturalarında uygulanacak yeni düzenlemeye tepki
Başkan Altun’dan elektrik faturalarında uygulanacak yeni düzenlemeye tepki
Müdür Erşan, 'Acil sağlık hizmeti, hız yarışı değil, eğitim faaliyeti'
Müdür Erşan, “Acil sağlık hizmeti, hız yarışı değil, eğitim faaliyeti”
Milletvekili Ayşe Böhürler 'Bahçeli'ye yönelik bu sözler için özür dilenmelidir'
Milletvekili Ayşe Böhürler; ‘Bahçeli’ye yönelik bu sözler için özür dilenmelidir’
Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!