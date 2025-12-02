Kızılay Erva Spor Kulübü öğrencileri Yıldızlar İl Müsabakası'ndan 12 madalya ile döndü

Kızılay Erva Spor Kulübü öğrencileri, hafta sonu katıldıkları Yıldızlar İl Müsabakası’ndan başarılı sonuçlarla döndü. Müsabakada Yağmur Sılığ ve İshak Meriç Dinç altın madalya, Muhlise Cengiz, Kübra Emine Apay ve Azra Güzey gümüş madalya, Tuana Çakmak, Rana Polat, Fatma Nur Koçak, Tuğrahan Topbaş, Birsen Ela Hanilci, Gamze Özcan ve Mustafa Baran Özdemir ise bronz madalya kazandı. Sporcular toplamda 2 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya elde etti.

Yapılan açıklamada, “Hafta sonu düzenlenen müsabakaya katılan Kızılay Erva Spor Okulu öğrencilerimiz, gösterdikleri üstün mücadele ve azim sonucunda madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar. Sporcularımız, her zaman yanlarında olan ve desteklerini esirgemeyen Kızılay Kayseri İl Merkezi Başkanımız Sayın Cafer Beydilli’ye teşekkür ederek çiçeklerini takdim ettiler. Bu güzel başarıda emeği geçen öğrencilerimizi, antrenörlerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.