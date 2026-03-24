Kızılay Gönüllüleri Ok Burcu'nda Bayramlaştı

Bayramlaşma etkinliğinde gönüllüler bir araya gelerek hem bayram sevincini paylaştı hem de dayanışma ruhunu pekiştirdi. Etkinliği düzenleyen Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, tüm katılımcıların Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, gönüllülere verdikleri emek için teşekkür etti.

Törene katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Kızılay gönüllülerinin bayramını kutladı. Başkan Yalçın, gönüllülüğün toplumsal dayanışma açısından önemine dikkat çekerek, bu tür buluşmaların şehir kültürüne katkı sunduğunu ifade etti.

Tarihi Ok Burcu’nun gölgesinde gerçekleşen bayramlaşma, Kayseri’de bayramın manevi atmosferine sıcak bir dokunuş kattı. Kızılay gönüllüleri, etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çektirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.