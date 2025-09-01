Kızılay Kadın Kolları'ndan okula başlayan çocuklara kırtasiye desteği

  • Haberler
Hunat Ok Burcu'nda okula yeni başlayan çocuklar için şölen düzenlenerek kırtasiye desteği verildi. Düzenlenen şölende konuşan Kayseri Kızılay Kadın Kolları Başkanı Aynur Kuş, 'Biz bugün burada, yeni eğitim-öğretim yılına başlarken çocuklarımızda gülümseme yaşatmak için toplandık' dedi.

Hunat Mahallesi’nde bulunan Ok Burcu’nda Kızılay Kayseri Kadın Kolları tarafından şölen düzenlenerek okula yeni başlayacak çocuklara kırtasiye yardımı yapıldı. Burada konuşan Kayseri Kızılay Kadın Kolları Başkanı Aynur Kuş, çocuklara kırtasiye desteğinde bulunacaklarını, bunu da bir şölen eşliğinde yapmak istediklerini belirtti. Kuş, “Biz bugün burada, yeni eğitim-öğretim yılına başlarken çocuklarımızda gülümseme yaşatmak için toplandık. Kırtasiye desteğinde bulunacağız. Bunu da bir şölen eşliğinde yapalım istedik. Palyaço, pamuk şeker ve limonata ikramlarında bulunarak, eğlendirerek verelim istedik. Çantamızın içi dolu dolu. Çeşit çeşit defterlerimiz, beslenme çantası, suluk, kalem, uç her şey mevcut. Eğitim-öğretim yılına yetecek kadar doldurmaya çalıştık. Burada emeği geçen, başta Kızılay Başkanımız olmak üzere tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

