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  • Kızılay Kan Bağış Aracı İlçelere de hizmet veriyor

Kızılay Kan Bağış Aracı İlçelere de hizmet veriyor

Sarız ilçesinde kan bağışı kampanyası kapsamında Türk Kızılayı'na ait özel donanımlı araç vatandaşların hizmetine sunuldu. İlçe merkezinde konuşlandırılan araç, gün boyunca kan vermek isteyen gönüllüleri kabul edecek.

Kızılay Kan Bağış Aracı İlçelere de hizmet veriyor

Kan bağışı işlemleri için belirlenen nokta, Atatürk Parkı karşısındaki alan oldu. Vatandaşlar bugün saat 17.00’ye kadar bağışlarını gerçekleştirebilecek.

Yapılan duyuruda kan bağışının insan hayatı için taşıdığı kritik öneme dikkat çekilerek, ilçe halkının kampanyaya destek vermesi çağrısında bulunuldu.

 

 

Haber Merkezi

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