  • Haberler
  • Gündem
  • Kızılay Kayseri'den Gönüllülere ve Bağışçılara Vefa

Kızılay Kayseri'den Gönüllülere ve Bağışçılara Vefa

Türk Kızılay Kayseri İl Başkanlığı, bu yıl beşincisini düzenlediği özel etkinlikte hem gönüllülere hem de şehitlere minnetini dile getirdi. Cami Kebir'de düzenlenen mevlid programında bağışçı ve gönüllülere vefa gösterilerek, vefat eden bağışçılar için dualar edildi.

Kızılay Kayseri'den Gönüllülere ve Bağışçılara Vefa

İl Başkanı Cafer Beydilli, yaptığı açıklamada Kızılay’a hizmet eden tüm gönüllülere, görevlilere, başkanlara ve bağışçılara teşekkür etti.

“Camiikebir Esnafı ve Cemaatine Ayrı Teşekkür”

Mevlid-i Şerif programına katılım gösteren Camiikebir esnafı, cemaati, imamı ve görevlilerine de özel olarak teşekkür eden Beydilli, Kayseri İl Müftülüğü’ne katkılarından dolayı ayrıca minnettarlığını ifade etti.

Kızılay Kayseri'den Gönüllülere ve Bağışçılara Vefa

“Şehitlerimizi Minnetle Anıyoruz”

Açıklamasında şehitleri de unutmayan Beydilli, “Tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, yüce Mevla’dan rahmet diliyoruz” diyerek vefa duygusunu ön plana çıkardı.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Mezarlık Bilgi Sistemi hizmete girdi
Mezarlık Bilgi Sistemi hizmete girdi
Mezarlıklarda bayram için kapsamlı temizlik
Mezarlıklarda bayram için kapsamlı temizlik
Hüdayi Vakfı'ndan Ekranlar Üzerinden Kültürel Saldırılara Karşı Açıklama
Hüdayi Vakfı’ndan Ekranlar Üzerinden Kültürel Saldırılara Karşı Açıklama
TDV Kayseri Kadın Kolları'ndan çocuklara bayram hediyesi
TDV Kayseri Kadın Kolları’ndan çocuklara bayram hediyesi
Hacılar'da 16 Derslikli Yeni Lise Yapılıyor
Hacılar'da 16 Derslikli Yeni Lise Yapılıyor
KTO Başkanı Gülsoy'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
KTO Başkanı Gülsoy’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!