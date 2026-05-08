Kızılay Kayseri'den Kurban Bağışı Duyurusu
Türk Kızılay Kayseri Şubesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yurtiçi ve yurtdışı kurban bağış bedellerini açıkladı.
Yapılan bilgilendirmeye göre, yurtdışı kurban bedeli 6.350 TL, yurtiçi kurban ve Filistin/Gazze için kurban bedeli ise 17.250 TL olarak belirlendi.
Bağış yapmak isteyen vatandaşlar, Kızılay Kayseri şubelerinden, Okburcu Gönüllü Merkezi’nden ve Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan bağış çadırından işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Kızılay yetkilileri, bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ve bu süreçte gönüllülerin aktif rol alacağını vurguladı.