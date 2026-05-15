  Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli'den Açıklama: 'Yanlış Anlaşılmalar Söz Konusu'

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, son günlerde sosyal medyada tartışmalara neden olan bir paylaşım hakkında açıklamalarda bulundu.

Ailenin ve nüfusun korunmasına yönelik yapay zeka ile hazırlanan bir videonun, bazı çevrelerce yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirten Beydilli, kamuoyuna hitaben yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyuna yansıyan paylaşım, şahsi sosyal medya hesabımda sehven gerçekleşen bir etkileşim sonucu oluşmuştur. Kurumsal değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetleri yansıtmayan bu durum, fark edildiği anda kaldırılmıştır.”

Beydilli, Türk Kızılay’ının temel yaklaşımının, ayrım gözetmeksizin insan onurunu esas alan ve toplumsal birlik ile dayanışmayı önceleyen bir insani yardım anlayışı olduğunu vurguladı. Ayrıca, kadınların sosyal hayatın, çalışma yaşamının ve toplumsal dayanışmanın vazgeçilmez bir parçası olduğuna olan inançlarının tam olduğunu ifade etti.

Son olarak, Beydilli, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarak, Kızılay’ın misyonunun ve değerlerinin her zaman öncelikli olduğunu belirtti. Bu açıklama, Kızılay’ın toplumsal hassasiyetlere olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

