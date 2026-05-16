Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli: ‘Yanlış Anlaşılmalar Söz Konusu’

Beydilli, Türk Kızılay’ın 158 yıllık köklü geçmişine dikkat çekerek, kuruluşun insani yardım faaliyetlerini “ayrım gözetmeme” ilkesi doğrultusunda sürdürdüğünü vurguladı. Kızılay’ın hiçbir ayrım yapmadan ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirten Beydilli, kadınların sosyal hayatın, çalışma yaşamının ve toplumsal dayanışmanın vazgeçilmez bir parçası olduğuna olan inançlarının tam olduğunu ifade etti.

Türk Kızılay’ın tarihsel gelişiminde kadınların önemli rol üstlendiğine dikkat çeken Beydilli, bugün de kadın gönüllülerin ve kadın çalışanların iyilik faaliyetlerinin merkezinde yer aldığını belirtti. Kayseri’de yürütülen çalışmalarda kadın kollarının büyük özveriyle görev aldığını ifade eden Beydilli, kadın gönüllülerin ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için fedakârca çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Beydilli, kadınların toplumsal yaşamın her alanında aktif şekilde yer almasını önemsediklerini belirterek, ortaya çıkan yanlış anlaşılmalar nedeniyle incinen kadınlardan özür diledi.

Açıklamasının sonunda Beydilli, “Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım. Kızılay’ın misyonu ve değerleri her zaman önceliklidir” diyerek kurumun toplumsal hassasiyetlere bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.