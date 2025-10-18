Kızılay Kayseri Şubesi Arama Kurtarma Ekibi Çalışmalara Başladı
Türk Kızılayı Kayseri Şubesi, arama kurtarma ekibi ile önemli bir adım atarak çalışmalarına başladı. AFAD denetiminde gerçekleştirilen akreditasyon ve tatbikat çalışmaları devam etmektedir. Bu süreç, afet anlarında hızlı ve etkili müdahale için büyük bir önem taşımaktadır.
Kızılay'ın uzman ekipleri, çeşitli senaryolar üzerinden eğitim alarak, olası acil durumlara karşı hazırlıklarını güçlendirmektedir. Bu tür tatbikatlar, ekiplerin koordinasyonunu artırmakta ve halkın güvenliğini sağlamak adına kritik bir rol oynamaktadır.
Kayseri'deki bu gelişmeler, Kızılay'ın afet yönetimi konusundaki kararlılığını ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir.