Kızılay Kayseri Şubesi'nden Önemli Adım: Arama Kurtarma Ekipleri Eğitime Başladı

AFAD akrediteli kentsel arama kurtarma ekiplerinin eğitimi ve entegrasyonu çerçevesinde, Kızılay personeli akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak arama kurtarma eğitimlerine başladı. Kızılay Kayseri Şubesi'nden oluşan gönüllü ekip, teknik altyapıları ve aldıkları eğitimle afet durumlarında ve arama kurtarma hizmetlerinde önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Bu eğitimler, Kızılay’ın afetlere hazırlık kapasitesini artırırken, gönüllülerin yetkinliklerini de geliştirecek. Kızılay Kayseri Şubesi, bu adımla birlikte toplumun güvenliğini sağlama yönünde önemli bir katkıda bulunmayı amaçlıyor. Ekip, afet anlarında hızlı ve etkili müdahalelerle, ihtiyaç duyulan destek ve hizmetleri sunma konusunda kararlılığını sürdürüyor.

