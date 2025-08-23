Kızılay, Kayserili kan bağışçılarından memnun

Kayseri Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Savaş Koç, kentteki kan bağışı faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Kayseri halkının kan bağışından biz memnunuz. Sağ olsunlar, çok duyarlı vatandaşlarımız bu konuda. Hunat Meydanı'ndaki yerimiz de güzel kan alıyor. Birkaç aydır da buradayız. Şu anda Bürüngüz Camii'nin yanındayız. Buranın da günlük kan bağışından şu aşamada memnunuz. Yine aynı şekilde Şehir Hastanesi'nde bir ekibimiz var. Orada da güzel kan alımı oluyor. Kayseri'nin kan bağışına desteğinden mutluyuz, memnunuz. Bu şekilde devam etmesini istiyoruz. Tabii yaz sezonu olduğu için gurbetçi vatandaşlarımız da var. Onlar da Türkiye'ye geldikleri zaman kan bağışı yapıyorlar. Havaların sıcak olması bir tık etkiliyor fakat elimizden geleni yapıyoruz. Akşam serinliklerde almaya çalışıyoruz. Uykusunu iyi almış, karnını doyurmuş, gün içerisinde bol sıvı gıda almış herkes kan bağışı yapabilir. Havanın sıcak olması tabii bir tık etkiliyor, normal bizi de gün içerisinde tansiyon düşmesine sebep olabiliyor ama bol sıvı gıda alıp, karnı tok bir şekilde, uykusunu almış bir şekilde geldiği zaman zaten doktorlarımız, arkadaşlarımız kendini tam iyi hissetmeden göndermez. Şu aşamada herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Vallaha, onlar için daha kolay ulaşması için meydanlardayız. Bu işin en kolay ulaşılabilir noktası meydanlar. Bunun yanında tabii Şehir Hastanesi'nde de ekiplerimiz var. Arkadaşlarımız sabahtan akşamlara kadar bu süreçlerde kan almaya çalışıyorlar. Biz bu kanları hastanede yatan hastalarımız için topluyoruz. Bir kan üç kişiye gidiyor. 'Üç can' diyoruz. Dolayısıyla elimizden geldiğince biz sahada bulunmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı her saat bekliyoruz buraya” diye konuştu.