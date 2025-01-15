Kızılay Kocasinan İlçe Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılacak

Toplantının ilk günü yeterli çoğunluk sağlanamazsa, aynı adreste 8 Şubat 2025 tarihinde, aynı saatlerde çoğunluk aranmaksızın toplantı yapılacak. Bu durumda, İlçe Şube Yönetim Kurulu ve Denetçi üyelerinin iki katı üyenin katılımıyla toplantı gerçekleştirilecek.

İlçe Şube Olağan Genel Kurul delegelerine ve ilgili makamlara duyurulur.

GÜNDEM

1. Yoklama ve İlçe Şube Yönetim Kurulu Sekreterinin çoğunluğun sağlandığına dair tutanağı okuması,

2. İlçe Şube Başkan/Başkan Yardımcısı tarafından Olağan Genel Kurulu Açılışının gerçekleştirilmesi,

3.Divan başkanlığının seçimi,

4.Saygı duruşu (Atatürk, Şehitler ve Kızılaycılar) ve İstiklal Marşının okunması,

5. İlçe Şube Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,

6. Bir önceki olağan genel kuruldan itibaren geçen ( 2022, 2023, 2024 ) yıllara ait faaliyet raporu ile gelir ve giderinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması,

7. Bir önceki olağan genel kuruldan itibaren geçen ( 2022, 2023, 2024) yıllara ait denetçi raporunun görüşülmesi ve oylamaya sunulması,

8. Bir önceki olağan genel kuruldan itibaren geçen ( 2022, 2023, 2024) yıllara ait ilçe şube yönetim kurulunun ibrası,

9. 2025, 2026, 2027 yıllara ait ilçe şube eylem planının görüşülmesi ve oylamaya sunulması,

10. 2025, 2026, 2027 yıllara ilişkin tahmini bütçenin tetkiki ile kullanımı hususunda İlçe Şube Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması,

11. Dilek ve tekliflerin incelenerek genel merkeze arzının karara bağlanması,

12.Seçimler

• Oy sayım komisyonunun seçimi,

•İlçe Şube Başkanı ve İlçe Şube Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,

•İlçe Şube Denetçisi asıl ve yedek üyelerin seçimi,

•İl Merkezi Genel Kurulu asıl ve yedek delegelerin seçimi,

•Genel Merkez Genel Kurulu asıl ve yedek delegelerin seçimi.

13.Kapanış