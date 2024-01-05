Kızılay Kocasinan Şubesi Yüzleri Güldürüyor

Türk Kızılay Kocasinan Şubesi, ilçede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla ihtiyaç sahibi ailelerin ücretsiz kıyafet ihtiyaçlarını karşılayarak yüzleri güldürüyor.

PAYLAŞ
  • 05.01.2024 12:26
  • Güncelleme: 05.01.2024 12:26
Kızılay Kocasinan Şubesi Yüzleri Güldürüyor

5 yıldır Kocasinan’da yaşayan vatandaşlara yönelik örnek çalışmalar yürüten Türk Kızılay Kocasinan Şubesi, yeni hizmet binasında yıllardır kıyafet dağıtımı yapılan Kocasinan Butiği de yeniledi.  Mithatpaşa Mahallesi, Vali Muammer Bey Caddesi üzerinde bulunan Kocasinan Butikten ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz faydalanabiliyor.

Toplumsal dayanışmayı ve sosyal sorumluluğun önemini arttıran bu anlamlı proje sayesinde; vatandaşlar, kıyafetleri kurulan özel bir başvuru sistemi sayesinde hiç zorlanmadan alabiliyor. 0352 338 48 18 numaralı whatsapp hattına başvuran vatandaşlar, değerlendirildikten kısa süre içerisinde Kocasinan Butikten ihtiyaçları doğrultusunda kıyafetlerini alabiliyor. 

“Ailedeki her kişiye 4 farklı kıyafet veriyoruz.”

Bu konuda Gönüllülerimiz ile birlikte çok hızlı bir koordine sağlıyoruz. Dayanışmanın ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle yaptığımız birçok faaliyetin yanı sıra yeni Kocasinan Butiği de hayata geçirdik. Gelen vatandaşların beğenip ihtiyacı olanı seçmesi için tüm kıyafetleri sergiliyor ve giyinme kabinlerimizde denemelerini sağlıyoruz. Gelen her kişinin kaban, mont, ceket, ayakkabı, elbise, pantolon, eşortman, kazak, atkı, bere, çorap, şal gibi seçenekler arasından 4 parça kıyafeti beğenip almasını sağlıyoruz.

Hayata geçirilen çalışmaların toplumun yardımlaşma ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirdiğini dile getiren Türk Kızılay Kocasinan Şube Başkanı İbrahim Sarıçiçek, “Özellikle bayramlara ve kış aylarına girerken bu faaliyetlerimizi daha da artırmaya çalışıyoruz. Gönüllülerimiz eşliğinde ihtiyacı olan vatandaşlarımız bedenlerine uygun olan kıyafetleri ve ayakkabıları mağazamızdan alarak ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bütün ürünlerimiz sıfır ve etiketli. Bu ürünleri bizlere ulaştıran hayırseverlere, tek tek raflarımıza yerleştiren ve dağıtımını yapan gönüllülerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.  
 

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir'den hastane bölgesine 12 milyon TL'lik yenileme çalışması

Büyükşehir'den hastane bölgesine 12 milyon TL'lik yenileme çalışması

Melikgazi'de seçmen listeleri askıya çıkarıldı: 17 Ocak'a kadar güncelleme yapılabilecek

Melikgazi'de seçmen listeleri askıya çıkarıldı: 17 Ocak’a kadar güncelleme yapılabilecek

MÜSİAD yönetimi 2023 Değerlendirme Toplantısında

MÜSİAD yönetimi 2023 Değerlendirme Toplantısında

KESOB'un dijital yüzü 100 bini geçti

KESOB'un dijital yüzü 100 bini geçti

Motorine indirim kesinleşti

Motorine indirim kesinleşti

Kayseri'de İsrail tarafından öldürülen binlerce Filistinli için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kayseri'de İsrail tarafından öldürülen binlerce Filistinli için gıyabi cenaze namazı kılındı

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

4
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

5
SMA Tip 1 hastası Aysima bebek destek bekliyor

SMA Tip 1 hastası Aysima bebek destek bekliyor

6
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de hafta sonu kar yağışı beklenmiyor | 6-7 Ocak 2024

Kayseri’de hafta sonu kar yağışı beklenmiyor | 6-7 Ocak 2024

Kızılay Kocasinan Şubesi Yüzleri Güldürüyor

Kızılay Kocasinan Şubesi Yüzleri Güldürüyor

DAHA FAZLA
Büyükkılıç'ın Başkanlığında, şehirdeki yeşil alanda yaklaşık 2 milyon metrekare artış

Büyükkılıç'ın Başkanlığında, şehirdeki yeşil alanda yaklaşık 2 milyon metrekare artış

İncesu'da 'Fidan Dik Orman Olsun, Yaşayacak Yurdun Olsun' sloganı ile 5 bin çam fidanı dağıtıldı

İncesu’da ‘Fidan Dik Orman Olsun, Yaşayacak Yurdun Olsun’ sloganı ile 5 bin çam fidanı dağıtıldı

Narkotik suçundan aranan 5 kişi yakalandı

Narkotik suçundan aranan 5 kişi yakalandı

Talasgücü Belediyespor'un Antalya kampı başladı

Talasgücü Belediyespor'un Antalya kampı başladı

Vitamin deposu, turp

Vitamin deposu, turp