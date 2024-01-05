Kızılay Kocasinan Şubesi Yüzleri Güldürüyor

5 yıldır Kocasinan’da yaşayan vatandaşlara yönelik örnek çalışmalar yürüten Türk Kızılay Kocasinan Şubesi, yeni hizmet binasında yıllardır kıyafet dağıtımı yapılan Kocasinan Butiği de yeniledi. Mithatpaşa Mahallesi, Vali Muammer Bey Caddesi üzerinde bulunan Kocasinan Butikten ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz faydalanabiliyor.

Toplumsal dayanışmayı ve sosyal sorumluluğun önemini arttıran bu anlamlı proje sayesinde; vatandaşlar, kıyafetleri kurulan özel bir başvuru sistemi sayesinde hiç zorlanmadan alabiliyor. 0352 338 48 18 numaralı whatsapp hattına başvuran vatandaşlar, değerlendirildikten kısa süre içerisinde Kocasinan Butikten ihtiyaçları doğrultusunda kıyafetlerini alabiliyor.

“Ailedeki her kişiye 4 farklı kıyafet veriyoruz.”

Bu konuda Gönüllülerimiz ile birlikte çok hızlı bir koordine sağlıyoruz. Dayanışmanın ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle yaptığımız birçok faaliyetin yanı sıra yeni Kocasinan Butiği de hayata geçirdik. Gelen vatandaşların beğenip ihtiyacı olanı seçmesi için tüm kıyafetleri sergiliyor ve giyinme kabinlerimizde denemelerini sağlıyoruz. Gelen her kişinin kaban, mont, ceket, ayakkabı, elbise, pantolon, eşortman, kazak, atkı, bere, çorap, şal gibi seçenekler arasından 4 parça kıyafeti beğenip almasını sağlıyoruz.

Hayata geçirilen çalışmaların toplumun yardımlaşma ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirdiğini dile getiren Türk Kızılay Kocasinan Şube Başkanı İbrahim Sarıçiçek, “Özellikle bayramlara ve kış aylarına girerken bu faaliyetlerimizi daha da artırmaya çalışıyoruz. Gönüllülerimiz eşliğinde ihtiyacı olan vatandaşlarımız bedenlerine uygun olan kıyafetleri ve ayakkabıları mağazamızdan alarak ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bütün ürünlerimiz sıfır ve etiketli. Bu ürünleri bizlere ulaştıran hayırseverlere, tek tek raflarımıza yerleştiren ve dağıtımını yapan gönüllülerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

