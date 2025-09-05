Kızılay Şube Başkanı Beydilli'den Gazetemize Ziyaret
Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ve Başkan Yardımcısı Cemil Görücü, Kayema Vakfı Başkanı Erdoğan Doğan ve Celal Hasnalçacı ile birlikte gazetemiz Kayseri Gündem'i ziyaret ettiler.
Bakmadan Geçme
Altun'dan Milletvekili Çopuroğluna sert tepki: 'Sahadayız, Milletin Yanındayız'
Popüler konserlerin gölgesinde Kültür Yolu Festivali başladı
Kayseri'de bir hafta boyunca Millet Bahçesine ulaşım ve müzeler Ücretsiz
Kocasinan, Yeni Asfalt Plenti ile Rekor Kırmaya Hazırlanıyor
Google Krizi, Yerli Bulut Çözümlerine Dikkat Çekti
Talas'ın ihaleye çıkan 88 Villa Parseliden ancak 11'i satıldı: 47,5 Milyonluk Kaynak
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!