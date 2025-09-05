Kızılay Şube Başkanı Beydilli'den Gazetemize Ziyaret

  • Haberler
Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ve Başkan Yardımcısı Cemil Görücü, Kayema Vakfı Başkanı Erdoğan Doğan ve Celal Hasnalçacı ile birlikte gazetemiz Kayseri Gündem'i ziyaret ettiler.

Kızılay Şube Başkanı Cafer Beydilli, Kızılay Şubesine yaptıkları katkı ve desteklerden dolayı gazetemiz sahibi Osman Gerçek'e bir plaket takdim etti.

Kızılay faaliyetleri ve yapılan iyilik hareketlerinin duyurulması konusunda istişareler yapıldı.

Haber Merkezi

