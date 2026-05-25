Kızılay Şube Başkanı Beydilli'den 'paylaşma ve yardımlaşma' vurgulu bayram mesajı

Kurban Bayramı'nın, yardımlaşma ve paylaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir dönem olduğunu hatırlatan Beydilli, bu bayramda ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın önemini bir kez daha dile getirdi.

Kayseri Kızılay Şube Başkanı Cafer Beydilli, Türk Kızılay'ın 2026 yılı vekâletle kurban kesim kampanyası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Beydilli, bu yıl da operasyonel şeffaflığın öncelikli olduğunu vurgulayarak, milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına ulaşan kurban bereketinin Türkiye, Gazze ve 30 farklı ülkeye taşınacağını ifade etti.

Beydilli, Türkiye ve Gazze için bağışlanan kurbanların modern kombinalarda kesildiğini belirtti. Kesilen kurbanlar, hijyenik koşullarda uzun ömürlü kavurma konservelerine dönüştürülerek yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ve aşevlerine ulaştırılıyor. Gazze’ye ise bu etler konserve olarak sevk ediliyor.

Yurt dışındaki 30 ülkede gerçekleştirilen kesimlerde ise kurbanlar doğrudan taze et olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Beydilli, bu uygulamanın yerinde ve hızlı bir yardım modeli olduğunu vurguladı.

Cafer Beydilli, “Kızılay’ın misyonu, hiçbir ayrım gözetmeden ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaktır. Bu misyon doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kadınların ve gençlerin gönüllülük çalışmalarındaki katkısı da bizim için en büyük güçtür.” dedi.