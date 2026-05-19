Kızılay Şube Başkanı Beydilli: Kurban Bağışçılarına 4 Taksit İmkânı Sunuyoruz

Kurban Bedelleri

Yurt içi ve Gazze/Filistin: 17.250 TL

17.250 TL Diğer yurt dışı ülkeleri: 6.350 TL

Filistin ve Yurt İçi Bağışların Süreci

Beydilli, Türkiye ve Gazze için bağışlanan kurbanların modern kombinalarda kesildiğini, ardından uzun ömürlü kavurma konservelerine dönüştürüldüğünü açıkladı. Bu yöntemle etlerin bozulmadan, hijyenik koşullarda yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ve aşevlerine ulaştırıldığını, aynı şekilde Gazze’ye de konserve olarak sevk edildiğini ifade etti.

Yurt Dışı Bağışların Süreci

Yurt dışındaki 30 ülkede gerçekleştirilen kesimlerde ise kurbanların doğrudan taze et olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirten Beydilli, bu uygulamanın yerinde ve hızlı bir yardım modeli olduğunu söyledi.

Taksit İmkânı

Bağışların kolaylaştırılması için Kızılay’ın internet sitesi üzerinden anlaşmalı kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde 2 ila 4 taksit imkânı bulunduğunu da duyurdu.

Beydilli, kendisiyle ilgili görevden alındığı yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek “Kızılay’ın misyonu, hiçbir ayrım gözetmeden ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaktır. Bu misyon doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kadınların ve gençlerin gönüllülük çalışmalarındaki katkısı da bizim için en büyük güçtür. ” dedi.