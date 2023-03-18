Kızılay Talas Şubesi Bağışları Depremzedelere Ulaştırıyor
Kızılay Talas Şubesi, bağışları afet bölgesindeki depremzedelere ulaştırıyor.
- 18.03.2023 10:02
- Güncelleme: 18.03.2023 10:07
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kızılay Talas Şubesi, bağışları afet bölgesindeki depremzedelere ulaştırıyor.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımlar sürüyor. 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Kızılay Talas Şubesi de, bağışları depremzedelere ulaştırıyor. Depremzedelerin gıda ve ihtiyaç malzemelerini temin eden Kızılay Talas Şubesi, yardımlara devam ediyor.
İHA
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