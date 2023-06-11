Kızılay Talas'tan Başkan Yalçın'a Teşekkür

Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, yönetim kurulu üyeleri, hayırseverler ve gönüllülerle birlikte Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret ederek yeni ve modern hizmet binasının yapımı için teşekkür etti.

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  • 11.06.2023 10:06
  • Güncelleme: 11.06.2023 10:22
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Kızılay Talas'tan Başkan Yalçın'a Teşekkür
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, yönetim kurulu üyeleri, hayırseverler ve gönüllülerle birlikte Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı ziyaret ederek yeni ve modern hizmet binasının yapımı için teşekkür etti.

Başkanlık toplantı salonundaki ziyarette konuşan Ünal Yüksel, Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesindeki mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsa üzerine belediye ve hayırsever desteğiyle yapılan yeni hizmet binasının özellikle deprem zamanında büyük önem taşıdığını söyledi. Ünal Yüksel, “155 yıldır hizmet eden Kızılay’ın Talas’ta da ses getirmesi adına yapmış olduğunuz binanın depremde hizmeti en üst noktaya taşındığını gördük. Hayırseverlerimiz Halil ve Sürye amcalar sağ olsunlar katı sağladılar ama bu işin ana temelini siz oluşturdunuz. Siz her zaman yanımızdasınız. Bu kuruluş hepimizin. Deprem zamanında 2 odalı eski binada olsaydık ne yapardık? Depremden hemen sonra başkanımızla yeni binamızdaydık. Başkanımız bana bu binayı deprem için mi yapacaktık diye söyleyince duygulandık. Yeni binamızı bizlere vesile kılan başkanımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi genel sekreterliği döneminizden beri Kızılay’a katkılarınız unutulmaz. Millet Caddesinde trafiğin sıkışık olduğu dar bir binadan yeni Kızılay Hastanesi’ne çok büyük eserlerin temelinde başkanımız var. Bunu Talas’ta taçlandırdınız. Allah razı olsun çok iyi bir hizmete vesile oldunuz” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, Kayseri’de yapılan hemen her işte imzasının bulunduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız bana Kızılay’a yeni bir hastane yeri bul dedi yaptık. Kızılay’ın anlamı büyük. Allah nice güzel 155’inci yıllar nasip etsin. Biz Talas Kızılay’a Halil Ünal amcamızın sayesinde karargah yapılması için gayret ettik. Karargah olmadan askerlik, belediye hizmetleri vs olmaz. Önemli olan hizmet. Bunu kim yapıyor Kızılay. Daha da önemlisi o binanın işlevi. O da sizler ve gönüllüler olunca bu iş tamam. Allah tüm birimlerle sizden razı olsun. Yeni bina sizin çalışmalarınızla anlam kazanıyor” diye konuştu. Konuşmasında deprem konusuna parantez açan Başkan Yalçın, “Depremde görev yapmak herkese nasip olmuyor. Zor, stresli, sıkıntılı bir iş. Enkazdakilerin ve çıkanların imtihanı farklı bizimki daha bir farklı. Biz üç alanda görev yaptık. Deprem bölgesine yaraların sarılması amacıyla destek olmaya gittik. Deprem bölgesinden şehrimize gelenlere ev sahipliği yaptık. Sonra da kendi depremzedelerimize yardım ettik. Bu çok kolay olmadı. Bu görevler hayatımızın en yumuşak yastığı olarak hatıralarımızda kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a yeni binanın yapımı için teşekkür plaketi verdi.

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İHA

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