Kızılay ve Müsaid Sar Arama Kurtarma Ekibinden Vali Çiçek'e ziyaret
1–7 Mart Deprem Haftası kapsamında, Türk Kızılay Kayseri İl Merkezimiz bünyesinde faaliyet gösteren Kızılay - Müsiad SAR Arama Kurtarma Ekibi Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarete Türk Kızılay Kayseri İl Başkanımız Cafer Beydilli, arama kurtarma proje ortağımız MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer ve Arama Kurtarma Başkanı İsmet Şeker katıldı.
Ziyarette, afetlere hazırlık, arama kurtarma faaliyetleri, gönüllülük çalışmaları ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Deprem Haftası vesilesiyle afet bilincinin artırılmasının önemine dikkat çekildi.