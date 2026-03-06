  • Haberler
  • Gündem
  • Kızılay ve Müsaid Sar Arama Kurtarma Ekibinden Vali Çiçek'e ziyaret

Kızılay ve Müsaid Sar Arama Kurtarma Ekibinden Vali Çiçek'e ziyaret

1–7 Mart Deprem Haftası kapsamında, Türk Kızılay Kayseri İl Merkezimiz bünyesinde faaliyet gösteren Kızılay - Müsiad SAR Arama Kurtarma Ekibi Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Kızılay ve Müsaid Sar Arama Kurtarma Ekibinden Vali Çiçek'e ziyaret

Gerçekleştirilen ziyarete Türk Kızılay Kayseri İl Başkanımız Cafer Beydilli, arama kurtarma proje ortağımız MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer ve Arama Kurtarma Başkanı İsmet Şeker katıldı.

Ziyarette, afetlere hazırlık, arama kurtarma faaliyetleri, gönüllülük çalışmaları ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Deprem Haftası vesilesiyle afet bilincinin artırılmasının önemine dikkat çekildi.

 

 

 

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

12 Bingölspor - Erciyes 38 FK: 1-1
12 Bingölspor - Erciyes 38 FK: 1-1
Ankara'da Kayserililer iftar sofrasında bir araya geldi
Ankara’da Kayserililer iftar sofrasında bir araya geldi
Kayseri'de yarış yapan 2 araca 60 gün trafikten men
Kayseri’de yarış yapan 2 araca 60 gün trafikten men
30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Eski eşinin bıçakla yaralamakla suçlanan şahsın yargılanmasına başlandı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Eski eşinin bıçakla yaralamakla suçlanan şahsın yargılanmasına başlandı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Milletvekili Çopuroğlu 'YHT inşaatı planlanan şekilde ilerliyor'
Milletvekili Çopuroğlu; “YHT inşaatı planlanan şekilde ilerliyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!