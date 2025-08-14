Kızılcahamam'da 'Ailenin Geleceği' Masaya Yatırılıyor: Anadolu Buluşmaları 19. Kez Başladı

Anadolu Federasyonu üyesi kurumlardan Kayseri İlim Hikmet Vakfı mensupları ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Erü rektörü Prof. Fatih Altun'un katıldığı dört günlük etkinliğe ülkenin birçok ilinden üye derke ve vakıf temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Anadolu Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, 2006 yılında başlayan bu buluşmaların ilk günden bu yana aile ekseninde şekillendiğini hatırlattı. Aldemir, “Aileyi sadece bir slogan olarak değil, hayatın merkezine yerleştirmeliyiz” diyerek, bu yaklaşımın toplumsal dönüşümdeki önemine dikkat çekti.

Konuşmasında Filistin’de yaşanan insani krize de değinen Aldemir, mevcut çabaların yeterli olmadığını belirterek, “Bizler büyük ailemizi bir araya getirebilirsek, sadece Filistin değil, İslam coğrafyasının her noktasında daha etkili olabiliriz” ifadelerini kullandı.

Aile ve İnsanlık İçin Yeni Bir Ufuk Arayışı

Anadolu Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, 19. Anadolu Buluşmaları’nın açılış konuşmasında aile kavramının yeniden düşünülmesi gerektiğini vurgulayarak, insanlığın ortak değerleri etrafında yeni bir birlik ve umut çağrısı yaptı.

“Aileye dair zihnimizde biriktirdiklerimizi birbirimizle paylaşacağımız fikir kongresine hoş geldiniz,” diyerek sözlerine başlayan Aldemir, Türkiye’nin yeni bir asra farklı bileşenlerle hazırlandığını ve büyük ailemizin yaşadığı kırılmaların ardından yeniden toparlanma sürecine girdiğini ifade etti.

Bölgesel Acılar ve Küresel Dayanışma

Konuşmasında terörsüz bölgelerin annelere umut olduğunu belirten Aldemir, Suriye, Irak, Libya, Balkanlar, Azerbaycan ve diğer İslam coğrafyalarında sürdürülen çabaların altını çizdi. Salonda sekiz farklı ülkeden katılımcının bulunduğunu belirterek, “İnsan yaşasın ki devlet yaşasın” düsturuyla hareket ettiklerini söyledi.

Filistin meselesine özel bir vurgu yapan Aldemir, “Daha büyük bileşenlere, umut veren yeni akıl türlerine ve birlikteliklere ihtiyaç var,” diyerek İslam coğrafyasındaki zulme karşı daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ontolojik Yaklaşım ve Yeni Kavram Haritaları

Aldemir, insanın fizyolojisi kadar ontolojisinin de tartışılması gerektiğini belirterek, ilim adamları, STK temsilcileri ve devlet yöneticilerinin bu zulümlerin sona ermesi için daha fazla vakit ve imkân harcaması gerektiğini söyledi. “Tarihsel problemler yoğun ve eş zamanlı olarak devam ediyor. Bildiğimiz çözümler artık yeterli değil,” diyerek yeni söylem ve çözüm arayışlarının önemine dikkat çekti.

Aile Tanımı ve Gençlik Perspektifi

Ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayan Aldemir, “Bir evin içindeki huzur iklimi nasıl gelişmişse çevre de aynı şekilde gelişir,” diyerek aidiyet ve güven ortamının önemine değindi. Aileden bağımsız bir toplum inşasının ifsada yol açtığını belirtti.

İki ay önce düzenlenen Aile Forumu’nda küresel emperyalizmin aile üzerindeki etkilerini gözlemlediklerini aktaran Aldemir, gençlerin aileye dair beklentilerinin 40 yaş üstü bireylerden daha yüksek çıktığını belirtti. “Bizim aile tanımımız ile gençlerin tanımı farklılık gösteriyor, bunu da konuşmalıyız,” dedi.

Gençlik ve Sivil Toplumun Rolü

Sempozyum kapsamında 150 arka plan toplantısının gerçekleştiğini belirten Aldemir, 100 üniversiteden gençlerin katılımıyla çocuk, ortaöğretim ve üniversite buluşmalarının yapıldığını söyledi. Gençliğin sivil toplumda ve üniversitelerde daha aktif rol almasının hedeflendiğini ifade etti.

Yeni Dönem, Yeni Umutlar

Aldemir, 500 yıllık bir değişim sürecinden geçildiğini belirterek, kurucu metinlere başvurarak yeni kavram haritaları ve çözümler üretmek için sempozyumlar düzenlediklerini hatırlattı. “Bu nimetin şükrü daha fazla çaba gerektiriyor,” diyerek konuşmasını tamamladı.