Kızılırmak'a adını veren Fablum Çayı adeta coştu

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'a adını veren kollardan Fablum çayı, geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelip gri renge bürünmüştü, karların erimesi ile yeniden kızıl renge kavuşan ırmak adeta coştu.

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  • 26.03.2023 11:22
  • Güncelleme: 26.03.2023 11:22
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Kızılırmak'a adını veren Fablum Çayı adeta coştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’a adını veren kollardan Fablum çayı, geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelip gri renge bürünmüştü, karların erimesi ile yeniden kızıl renge kavuşan ırmak adeta coştu.

Sivas’ın İmranlı ilçesi sınırları içerisindeki Kızıldağ eteklerinden doğarak ve Samsun’un Bafra ilçesinde Karadeniz’e dökülen, bin 355 km uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak ve kolları son yıllarda etkili olan kuraklıkla geçtiğimiz yıl adeta kuruma noktasına gelmişti. Bu yıl bol kar yağması ve yağan karların erimesi ile Kızılırmak ve kolları adeta coştu.

Kızılırmak’a rengini veren Fablum çayı da kuraklıktan nasibini almıştı. Sivas’ta şehir merkezinde Kızılırmak ile buluşan çayın kızıl olan doğal rengi de griye dönmüştü. Karların erimesi ve su seviyesinin yükselmesi ile Fablum çayı da yeniden kızıl rengine kavuştu.

“Kızılırmak’a akar ve ırmağı kızıllaştırır”

Şevki Şair, Fadlum ırmağının Kızılırmak la birleşerek ırmağı kızıllaştırdığından bahsederek, “Fadlum çayı burası, tuzlalardan akan sular bu çay ile gelir. Yazın kurur, bahar aylarında coşar. Kızıl akar bu çay ve Kızılırmak’a kavuşur. Dağlardan kar eridiği zaman sel gelir buradan. Dağlardaki kar eriyip coştuğu zaman Kızılırmak’a akar ve ırmağı kızıllaştırır” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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