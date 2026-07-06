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  • Kızılırmak'a düşen 15 yaşındaki Gülseren'in cansız bedeni 5 gün sonra bulundu

Kızılırmak'a düşen 15 yaşındaki Gülseren'in cansız bedeni 5 gün sonra bulundu

Gemerek ilçesinde akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan 15 yaşındaki Gülseren Ş.'nin cansız bedeni 5'inci gün sonunda bulundu.

Kızılırmak'a düşen 15 yaşındaki Gülseren'in cansız bedeni 5 gün sonra bulundu

Olay 2 Temmuz günü saat 12.00 sıralarında Gemerek ilçesine bağlı Burhan köyü yakınlarında Kızılırmak’ta meydana geldi. Aileleriyle birlikte köye mevsimlik işçi olarak geldikleri öğrenilen Gülistan (20), Zerda (13) ve Gülseren Ş. (15) kardeşler çamaşır ırmak kenarına gitti. Üç kardeş burada akıntıya kapıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle Gülistan kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekipleri, kısa süre sonra Zerda’nın da cansız bedenine ulaştı. Günlerdir aranan Güleser’in cansız bedeni kaybolduğu yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Horuk Mahallesi mevkiinde bulundu. İddiaya göre çiftçilerin sulama için kullandığı hatlara takılan Güleser’in cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartılarak morga kaldırıldı.

Haber Merkezi

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