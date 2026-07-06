Kızılırmak’a düşen babanın cansız bedeni 3. gün bulundu

Olay, 4 Temmuz'da Özvatan ilçesine bağlı Küpeli Mahallesi'nde meydana geldi. Piknik yapmak amacıyla Kızılırmak Nehri kenarına giden Suriye uyruklu ailenin bulunduğu botun patlaması sonucu 5 kişi suya düştü.

Suya düşenlerden 3'ü kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, akıntıya kapılan 11 yaşındaki H.E.M. nehirdeki bir ağaca tutunarak jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Oğlunu kurtarmak için suya giren baba İbrahim El Musa ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, sağlık ekipleri, İHH Arama Kurtarma, Kızılay, Türkuaz Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ile dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 110 personelin katılımıyla sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde, İbrahim El Musa'nın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.