Kızılırmak'a düşen genci arama çalışmaları sürüyor
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci günü viyadükten Kızılırmak'a düşen 29 yaşındaki H.G.'yi arama çalışmaları sürüyor.
Kızılırmak’a düşen genci arama çalışmaları sürüyor
Kayseri’nin Felahiye ilçesinde Kurban Bayramı’nın ikinci günü viyadükten Kızılırmak’a düşen 29 yaşındaki H.G.’yi arama çalışmaları sürüyor.
Olay; Kayseri’nin Felahiye ilçesinde bulunan Yaşar Karayel Viyadüğü’nde meydana geldi.
Viyadükten Kızılırmak’a bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE, İHH, Türkuaz Sualtı Arama Kurtarma Ekipleri ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından sürdürülen çalışmalarda 29 yaşındaki H.G.’ye ulaşılamazken, arama faaliyetleri sualtı dalgıçları ve botlarla da nehir yüzeyinde sürdürülüyor.