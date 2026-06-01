Kızılırmak'a düşen gencin cenazesi bugün toprağa verilecek
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci günü viyadükten Kızılırmak'a düşerek hayatı kaybeden 29 yaşındaki Beytullah Hüseyin Göker'in cenazesi bugün memleketi Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Curali Mahallesi'nde toprağa verilecek.
28 Mayıs Perşembe günü Kayseri’nin Felahiye ilçesinde bulunan Yaşar Karayel Viyadüğü’nde meydana gelen olayda 29 yaşındaki Beytullah Hüseyin Göker, viyadükten Kızılırmak’a düşmüştü. Ekiplerin çalışması sonucu Beytullah Hüseyin Göker’in cansız bedeni düştüğü noktadan 700 metre uzaklıkta bulundu.
Evli ve bir çocuk babası 29 yaşındaki Beytullah Hüseyin Göker'in cenazesi bugün memleketi Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Curali Mahallesi'nde toprağa verilecek.