Kızılırmak'a rengini veren Fadlum Çayı, artan yağmurlarla coştu

Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'a adını veren Fadlum Çayı, karların erimesi ve yağmurların artmasıyla birlikte yeniden coştu. Fadlum Çayı ile Kızılırmak'ın birleştiği noktada yaşanan renk cümbüşü, görsel şölen sunuyor.

PAYLAŞ
  • 14.06.2023 10:20
  • Güncelleme: 14.06.2023 10:20
  • 26
Kızılırmak'a rengini veren Fadlum Çayı, artan yağmurlarla coştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’a adını veren Fadlum Çayı, karların erimesi ve yağmurların artmasıyla birlikte yeniden coştu. Fadlum Çayı ile Kızılırmak’ın birleştiği noktada yaşanan renk cümbüşü, görsel şölen sunuyor.

Sivas’ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ’dan doğan ve Samsun’un Bafra ilçesinde Karadeniz’e dökülen, bin 355 km uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak ve kolları son yıllarda etkili olan kuraklıkla geçtiğimiz yıl adeta kuruma noktasına gelmişti.

Kuruma noktasına gelen ve bu yıl karların erimesi ve yağmurların artmasıyla Fadlum Çayı yeniden coştu. Etrafında bulunan arazilerin toprak yapısı nedeniyle kızıl renkte akan Fadlum Çayı, Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’a dökülüyor. Fadlum Çayı’nın Kızılırmak ile birleştiği noktada yaşanan renk cümbüşü ise görenleri mest ediyor.

“Çok garip bir görüntüsü var”

Fadlum Çayı’nın geçmişte kuruduğunu ifade eden Hüseyin Sarıoğlan, şunları ifadelere yer verdi:

“Burası bir ara kurumuştu. Su şimdi gelmeye başladı. Suyun rengi bulanık geliyor. Kızılırmak’a rengini burası veriyor. Çok garip bir görüntüsü var. Hiç duru halini göremiyoruz. 4 aydır su aynı renkte akıyor. 1 haftadır yağmur devam ettiği için sular haddinden fazla çoğalıyor. Yağmurun buraya etkisi bu şekilde oluyor"

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor'da 11 ülkeden futbolcu forma giydi

Kayserispor'da 11 ülkeden futbolcu forma giydi

Kayserispor 6 penaltı golü attı

Kayserispor 6 penaltı golü attı

Hürmetçi Sazlığı Türkiye'nin bildiği tanıdığı bir alan olacak

Hürmetçi Sazlığı Türkiye'nin bildiği tanıdığı bir alan olacak

Kaçak kazıdan elde ettiği tarihi eserleri satarken yakalandı

Kaçak kazıdan elde ettiği tarihi eserleri satarken yakalandı

17 araca korsan taşımacılıktan işlem

17 araca korsan taşımacılıktan işlem

Akmermer MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu'nda

Akmermer MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu'nda

Çok Okunanlar
1
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

2
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

3
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

4
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

5
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

6
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaralı kerkenez kuşuna yardım eli

Yaralı kerkenez kuşuna yardım eli

Vali Çiçek Ve Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni inceledi

Vali Çiçek Ve Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni inceledi

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar: 'Argıncık'ın 50 yıllık sorununu çözmek için canla başla çalışıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Argıncık'ın 50 yıllık sorununu çözmek için canla başla çalışıyoruz'

Kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Talas'ta örnek proje: İlçede bulunan 100 apartmana kütüphane yapılacak

Talas'ta örnek proje: İlçede bulunan 100 apartmana kütüphane yapılacak

Jandarmanın 184. kuruluş yıldönümü Kayseri'de kutlandı

Jandarmanın 184. kuruluş yıldönümü Kayseri'de kutlandı

Başkan Büyükkılıç'a mahalle ziyaretlerinde yoğun ilgi

Başkan Büyükkılıç'a mahalle ziyaretlerinde yoğun ilgi