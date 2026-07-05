Kızılırmak'ta Arama Çalışmalarına Kızılay'dan Sıcak Destek
Özvatan ilçesinde, Kızılırmak Nehri'nde akıntıya kapılan oğlunu kurtarmak için suya giren babayı arama çalışmaları iki gündür aralıksız sürüyor. Bölgedeki yoğun arama kurtarma faaliyetlerine çok sayıda ekip katılırken, sahada görev yapan personelin yemek ihtiyacını Türk Kızılay'ın Mobil Mutfağı karşılıyor.
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