Kızılırmak'ta Arama Çalışmalarına Kızılay'dan Sıcak Destek

İki gündür süren seferberlik

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı dalgıç ekipleri, nehir boyunca titiz bir arama yürütüyor. AFAD, jandarma ve sağlık ekipleriyle koordineli şekilde sürdürülen çalışmalarda, bölge halkı da destek veriyor.

Kızılay sahada, gönüllüler görevde

Olay yerine konuşlandırılan Kızılay Mobil Mutfağı, arama kurtarma ekiplerine sıcak yemek, çorba ve içecek ikramında bulunuyor. Kızılay gönüllüleri, sahada görev yapan personelin moralini yüksek tutmak için gün boyu hizmet veriyor.

İnsani yardımın sessiz gücü

Kızılay ekipleri, afet ve acil durumlarda olduğu gibi bu olayda da insani yardımın en sıcak yüzünü gösterdi. Mobil mutfak, bölgede görev yapan onlarca personelin ihtiyaçlarını karşılayarak dayanışmanın örneğini sergiliyor.