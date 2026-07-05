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  • Kızılırmak'ta kaybolan baba ikinci günde de bulunamadı: 110 kişilik ekip seferber oldu

Kızılırmak'ta kaybolan baba ikinci günde de bulunamadı: 110 kişilik ekip seferber oldu

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde Kızılırmak Nehri'nde oğlunu kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan 40 yaşındaki İbrahim El Musa'yı (40) arama çalışmaları ikinci gününde de sonuç vermedi. 110 personelin katıldığı çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Kızılırmak'ta kaybolan baba ikinci günde de bulunamadı: 110 kişilik ekip seferber oldu

Özvatan ilçesi Küpeli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bindikleri botun patlaması sonucu suya düşen 5 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, akıntıya kapılan 11 yaşındaki H.E.M. nehirdeki bir ağaca tutunarak kurtarılmıştı. Çocuğunu kurtarmak için suya giren baba İbrahim El Musa ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
İbrahim El Musa'nın bulunması için jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri, Türkuaz Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ile dalgıç polislerden oluşan 110 kişilik ekip, ikinci gün boyunca nehir ve çevresinde arama kurtarma çalışması yürüttü. Gün boyu sürdürülen çalışmalarda İbrahim El Musa'ya ulaşılamadı. Ekipler havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verdi. Arama kurtarma faaliyetlerinin yarın sabah yeniden başlayacağı öğrenildi.

Haber Merkezi

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