Kızını taciz eden zanlı tahliye olunca annesi isyan etti: 'Tecavüze mi uğraması lazım'

Kırşehir’de arkadaşının 7 yaşındaki kızına kıymalı pide bahanesiyle tacizde bulunan ve alt sınırdan ceza alan okul hademesinin cezaevinden çıkmasına isyan eden anne "Çocuğumun tecavüze mi uğraması lazım" diyerek isyan etti.

Arkadaşının kızına kıymalı pide bahanesiyle okulda tacizde bulunduğu ileri sürülen okul hizmetlisinin aldığı cezaya aile itiraz etti. Sanık M.K., hazırlanan iddianamede ’çocuğun cinsel istismarı ve cinsel istismar’ suçlarından Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Sosyal çalışmacı eşliğinde ifade veren mağdur B.Ş. (7); taciz gününden önce de kendisine sanık M.K.’nın uygunsuz hareketlerde bulunduğunu ve kıymalı pide bahanesiyle arkadan sarıldığını söyledi. Sosyal çalışmacıların da denetiminde farklı zamanlarda ifade veren mağdur B.Ş.’nin annesi İ.Ş. kararın ardından yaptığı açıklamada; "Geçtiğimiz haziran ayında 7 yaşında olan kızım okuldaki hademe tarafından tacize uğradı. Şikayet ettik okul hademesi ise alt sınırdan ceza aldı. Öğrendim ki, tahliye olmuş ve cezaevinden çıkmış. Bu taraz insanların ceza alması için çocuğumun tecavüze mi uğraması lazım" dedi.

"Kendim ve çocuğum korkuyoruz"

Yaşanan olay sonrası kendisinin ve çocuğunun korku içerisinde olduğunu anlatan anne İ.Ş., "Çocuğum ve kendim psikolojik tedavi aldık. Okula gitmek istemediği gibi pedagog tedavisi de görmek istemiyor. Ben sadece adalet istiyorum. Sanığın elini kolunu sallayarak gezmesini istemiyorum. Kimsenin çocuğu böyle bir şey yaşamasın. Bana dedikleri ’Tacize uğradı tecavüze uğrasın’ gibi bir şey oldu. Avukatımız üst mahkemeye itirazda bulunmuş Kırşehir’de olan bu ikinci vaka bugün benim çocuğuma belki de yarın sizlerin çocuğuna olacak. Adaleti kendimiz mi sağlayacağız. Benim eşim o tacizciyi öldürse cezaevine gidecek." diye konuştu.

Olay

Aşıkpaşa Ortaokulunda meydana gelen olayda sanığın, 7 yaşındaki mağdur B.Ş.’yi kıymalı pide verme bahanesiyle ilkokul bahçesinden çağırarak ortaokul binasında bulunan olay yerine götürdüğü ve çocuğun cinsel organına elleyerek sürtme eylemini gerçekleştirdiği kanaatine varıldı. Sanık M.K., 4 yıl 2 ay ceza alarak Kırşehir E Tipi Cezaevi’ne gönderilmişti.