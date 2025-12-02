Kızının erkek arkadaşını öldüren babaya 30 yıl hapis

Kızının erkek arkadaşının ölümüne sebebiyet vere babaya toplam 29 yıl 9 ay hapis



Olay 1 Temmuz 2024 tarihinde Talas ilçesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla araçta bulunan O.C.G., kız arkadaşı T.A.'nın babası Ş.A. ile arbede yaşadı. Araç içinde yaşanan arbede O.C.G. Silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan genç 17 gün sonra yaşamını yitirirken Ş.A., 46 gün sonra Adana’da yakalandı. Tutuklanarak cezaevinde gönderilen Ş.A.’nın yargılanmasına devam edildi. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Ş.A., olayda hayatını kaybeden O.C.G.’nin müşteki annesi ve katılan A.K.T. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan katılan A.K.T., “Arkadaşım A.U. beni aradı. ‘Kahve içmeye çıkalım’ dedi. Adını o gün öğrendiğim O.C.G. ile adını sonradan öğrendiğim A. isimli şahıssı aldık. Talas’ta berber dükkanı önünde durduk. Bu ikisi indi. Sonra O.C.G., ‘beni vuracaklar, basın basın’ dedi. Yıldırım Beyazıt Karakolu’na gidiyorduk. Arkamızdan gelen beyaz araba Germiraltı Tramvay durağı yakınlarında bize çarptı. Ben sağ ön tarafta oturuyordum. İndim, silahı bana doğrulttu. ‘Ben değilim’ dedim. Sonra arabayı süren A.U.’ya söyledi, o da ‘ben değilim’ dedi. Sonra biz kaçıyorduk. Silah sesi geldi. Döndüğümüzde O.C.G., kanlar içinde arabada yatıyordu. O.C.G. ile T.A.’nın sevgili olduğunu olaydan sonra öğrendim. Şikayetçiyim” dedi.

O.C.G.’nin annesi ise, “ Şikayeçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Sanık Ş.A. da, “Olay günü kızımın istismara uğradığını öğrendim. O.C.G.’yi aradım ulaşamadım. Sonra ona ulaşabilecek birini aradım. Babasının beni arayacağını söyledi. Beni arayan olmadı. Kızın yaşı dolana kadar bir yüzük takılsın diye düşündüm. Beni arayabilirlerdi. Karşıma bir muhatap bulamadım. Olay günü kızımı aradım. Onu alıp emniyete gidecektik. Şikayette bulunacaktık. Ama sürekli evin etrafında birilerini görüyordum. O gün de bir arabanın içinde birilerini gördüm. Kızım tehlikeli olduklarını söyleyince silah aldım. Ticari araçtaki şahıslar bize uzun uzun baktı, sonra gittiler. Kim olduklarını sormak için peşlerinden gittim. Onlar aniden dönünce çarptım. Yanlarına gittim. ‘O.C.G. kim?’ dedim. ‘Biz değiliz’ dediler. Aracın kapısı aralıktı, içinde biri vardı. Orada bir tartışma çıktı. Silah patladı. Pişmanım” dedi. Avukatı da, “Kızın başına geleni gencin ailesi de biliyordu. Kız sürekli tehdit ediliyor. Müvekkilim kızını alıp şikayette bulunmak için emniyete gidiyordu” dedi. Mahkeme heyeti sanığa 'haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 24 yıl , A.K.T. ve A.U.’ya karşı 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl 9 ay, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 2 yıl, 'mala zarar verme' suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 29 yıl 9 ay hapis cezası verdi.