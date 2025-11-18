Kızının erkek arkadaşının ölümüyle yargılanan baba: kazara oldu

Olay, geçen yıl 1 Temmuz 2024 tarihinde Talas ilçesinde meydana geldi. iddiaya göre arkadaşları ile otomobilde bulunan O.C.G., kız arkadaşı T.A.'nın yanına gitti. O.C.G.’yi gören T.A.'nın babası Ş.A. kızının arkadaşının bindiği aracı takip ederek silahla ateş edip kaçtı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan O.C.G. 17 gün sonra hayatını kaybetti. Ş.A. olaydan 46 gün sonra Adana'da yakalanıp gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak ceza evine gönderildi. sanık hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı.

Davanın bugün ki duruşmasına tutuklu sanık Ş.A. ile maktul O.C.G'nin müşteki ailesi ve taraf avukatları katıldı. Sanık Ş.A. mahkemede, "Ben 14 yaşında istismara uğramış kız çocuğu babasıyım. Olay nedeniyle pişmanım. Kasten öldürmedim, kazara oldu. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Müştekiler sanığın cezalandırılması talep etti. Duruşma savcısı, sanığın "çocuğa karşı kasten öldürme" cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.