Klarnet Sanatçısı Murat Ünalmış: 'Doğayı çok seviyorum, bu organizasyon için minnettarım'

Erciyes Üniversitesi ve KAYOTED iş birliğinde düzenlenen “Doğa için birlikte söylüyoruz” temalı yardım konseri Erciyes Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Düzenlenen yardım konserinde Kayserili ünlü oyuncu Murat Ünalmış ve Riders grubu sahne aldı.

Burada konuşan Sanatçı Murat Ünalmış, “Kayseri’de olmaktan ve çocukluk arkadaşlarımla müzik yapmaktan ayrıca mutlu oldum. Kayseri, bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz ve kültürümüzü aldığımız yer. Dolayısıyla bizim için çok kıymetli. Elbette herkesin memleketi kendine kıymetlidir ama Kayseri benim için çok özel bir yere sahip. Doğa, şahsi hayatımda gerçekten çok önem verdiğim bir konu. Doğayı çok seviyorum. Bütün canlıları seviyorum ama doğaya ayrı bir sevgi duyuyorum. Bu organizasyonu düzenleyen ve beni davet eden Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Erciyes Üniversitesi’ne, Sayın Valimize ve tüm katkı sağlayanlara bu güzel fidan organizasyonu için minnettarım. Biliyorsunuz, bu sene orman yangınlarından çok etkilendik. Son birkaç yıldır bu durum tekrarlanıyor ancak bu yıl özellikle çok yoğun geçti. Bu nedenle, fidan dikme kampanyaları ve bu tür organizasyonları çok değerli buluyorum. Beni davet ettikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.