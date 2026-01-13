Klasik araç sevdası, tamir ve restorasyana dönüştü

Klasik araçlara olan ilgisi çocukluk yıllarında başlayan Ahmet Taha Göktaş, bugün geçmişin izlerini taşıyan otomobilleri aslına uygun şekilde ekibiyle birlikte restore ederek hayata döndürüyor. Hurdaya ayrılmak üzere olan ya da yıllardır garajlarda bekleyen klasik araçlar, Göktaş’ın atölyesinde adeta yeniden doğuyor.



Çocukluk hayaliyle bu işe başladığını belirten Ahmet Taha Göktaş, “Çocukluk hayaliyle başladığımız işi bu noktaya getirdik. Burada öncelikle klasik otomobil üzerine çalışıyoruz, başka araçlarla ilgilenmiyoruz öyle söyleyeyim. Restorasyon, alım satım ve kiralama yapıyoruz. Yani kiralama konusunda da şahsi olarak değil, özel projelere; yani kliplere, dizilere, filmlere o şekilde araç kiralaması yapıyoruz. Bu araçlar zaten Türkiye genelinde sayılı olarak var, yani her yerde bulabileceğiniz arabalar yok. Bazı araçların Türkiye'de tek olan arabalar da var bu araçlar zaten belli kişilerde, belli koleksiyonerlerde veya belli satıcılarda olduğu için zaten herkes birbirini tanıyor bu konuda. Kişiler arası alışverişimiz oluyor veya şahsi olarak aracını satmak isteyenler bize ulaşıyor. Bizim kendi araçlarımızı restore edip sattığımız araçlar var veya müşterinin bize getirip de arabasının restorasyonunu yaptığımız arabalar da var. Yani satmadığımız arabalar var ama yüzde 90'ını satıyoruz. Şimdi öncelikle tabii ki arabanın kondisyonu çok önemli. Bize geldiğinde tabii ki öncelikle bir fizibilite yapılıyor. Yani nelerden başlanacak, neler eksik neler fazla gibi öncelikle tabii ki arabanın restorasyon süreci, süre olarak belirlememiz gerekiyor parça listesi çıkıyor. Önemli olan mekanik yürür durumundan başlanıyor. Yani aklınıza gelmeyecek belki işte elektrik tesisatından tutun, camlara kadar hepsi yapılıyor. Şöyle, bazı modellerin yedek parçaları Türkiye'de var, yani olan kişiler var. Bulabildiğimizi buradan buluyoruz, bulamadığımızı direkt Amerika'dan -yani arabanın durumuna göre- ithal ediyoruz parçayı. Yani şu anda parça konusunda sorun yaşamıyoruz. Bizde genelde Amerikan arabası oluyor, Alman araçlarımız da var, işte İngiliz Land'larımız var. Yani en eski arabamız şu anda 58 modelden başlıyor, 76-77 yılına kadar var. Önemli olan doğru arabaya doğru paraları harcamak. Her araba klasik araba olabilir ama her araba koleksiyon arabası olmaz. O yüzden doğru araca doğru emek vermek gerek” diye konuştu.