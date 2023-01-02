Klasik tutkunları modern KUMSMALL'da buluştu

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSMALL'da gerçekleştirilen Klasik Otomobil Sergisi 1 hafta süresince klasik tutkunlarını bir araya getirdi. KUMSMALL AVM ve Rusty Garage işbirliği ile gerçekleştirilen Klasik Araç Sergisi'nde 23 araç sergilendi ve klasik otomobillerle AVM turu yapıldı.

PAYLAŞ
  • 02.01.2023 12:27
  • Güncelleme: 02.01.2023 13:13
  • 70
Klasik tutkunları modern KUMSMALL'da buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSMALL’da gerçekleştirilen Klasik Otomobil Sergisi 1 hafta süresince klasik tutkunlarını bir araya getirdi. KUMSMALL AVM ve Rusty Garage işbirliği ile gerçekleştirilen Klasik Araç Sergisi’nde 23 araç sergilendi ve klasik otomobillerle AVM turu yapıldı.

Bir AVM’den çok daha fazlası olan KUMSMALL AVM, farklı etkinliklerle sosyal hayata renk katmaya devam ediyor. KUMSAMALL AVM’de açılan Klasik Otomobil Sergisi, yaşlandıkça değerlenen otomobilleri 1 hafta süresinde ziyaretçilerle buluşturdu. Aralarında 1947 model araçların da bulunduğu Klasik Otomobil Sergisi, benzerlerinden farklı etkinliklere de sahne oldu. KUMSMALL AVM’nin büyüklüğüne yakışır etkinlikler yapılarak klasik otomobillerle AVM turu gerçekleştirildi.

Ziyaretçiler, KUMSMALL’ın caddeyi andıran modern koridorlarında her birinin değeri milyonları bulan klasik otomobillerle gezme şansına sahip oldu.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
2022 yılında meclis uyum içinde çalıştı

2022 yılında meclis uyum içinde çalıştı

Klasik tutkunları modern KUMSMALL'da buluştu

Klasik tutkunları modern KUMSMALL'da buluştu

'Türkiye Yüzyılı vizyonuna hazırlıyoruz'

'Türkiye Yüzyılı vizyonuna hazırlıyoruz'

Birbirinden güzel kurslar veriliyor

Birbirinden güzel kurslar veriliyor

Talas kırsalında metruk binalar yıkılıyor

Talas kırsalında metruk binalar yıkılıyor

2023 yılın ilk müjdesini verdi

2023 yılın ilk müjdesini verdi

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

3
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

4
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

5
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

6
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine dikkat!

Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine dikkat!

Bilek güreşi sporcuları 21 madalyayla döndü

Bilek güreşi sporcuları 21 madalyayla döndü

DAHA FAZLA
Başkan Yalçın: '2022 yılı ihracat rakamı büyük ve güçlü Türkiye'nin göstergesidir'

Başkan Yalçın: '2022 yılı ihracat rakamı büyük ve güçlü Türkiye'nin göstergesidir'

Kayserispor - Karagümrük maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Kayserispor - Karagümrük maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Faydası saymakla bitmiyor: Kilosu 2 bin 500 TL

Faydası saymakla bitmiyor: Kilosu 2 bin 500 TL

Güven timleri aranan 5 şahsı yakaladı, 12 şahsa uyuşturucudan işlem yaptı

Güven timleri aranan 5 şahsı yakaladı, 12 şahsa uyuşturucudan işlem yaptı

Akran zorbalığına dikkat!

Akran zorbalığına dikkat!