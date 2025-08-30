Klavye delikanlılığı nedir?

Psikolog Aile Danışmanı Yeni Medya ve İletişim Uzmanı Müleyka Gülmez, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Psikoloji Saati’ programına katılarak Moderatör Merve Esersoy’un sorularını yanıtladı.

Psikolog Aile Danışmanı Yeni Medya ve İletişim Uzmanı Müleyka Gülmez, klavye delikanlılığına karşın kişinin kendi öz denetimine sahip olması gerektiğini, klavye delikanlılığının kendini yetersiz hisseden kişinin bir başka kişiye duyduğu kıskançlığın sebep olduğunu, kişinin kendi öz denetimine sahip olması gerektiğini belirtti. Psikolog Gülmez, “Klavye delikanlılığında aslında şunu görüyoruz: Kıskançlık üzerine bir olumsuz yorum yapma eğiliminde oluyor kişiler. Bu da tamamen düşük benlik saygısının oluştuğu için klavye delikanlılığıyla kıskançlık boyutunda oluyor. Kişi çoğu zaman burada kendini yetersiz hissediyor. Yetersiz hisseden biri başkasının başarısını görünce otomatik olarak mutlu olmuyor. Kendi yaşadığı duruma karşı; ‘Ben niye bunu yaşamıyorum’, ‘Ben bunu hak etmiyorum mu?’ diye düşünerek suçluluk duygusuna giriyor kişi. Bu durumda da kişi aslında biraz daha kendi yaşam aktivitelerini, yaşam doyumunu sağlayabilecek şeylere eğilimi olsa bu durumda olmayacak. Kişinin öz denetimine sahip çıkması gerekiyor” şeklinde konuştu.