KOBİ'lere Yönelik 260 Milyon TL'lik Yeşil Geçiş Destek Programı İlan Edildi

Desteklenecek projelerin, Avrupa Birliği Yeşil Taksonomisi kapsamında belirlenen aşağıdaki çevresel hedeflerden en az birine katkı sağlaması bekleniyor:

- İklim değişikliğinin azaltılması

- İklim değişikliğine uyum

- Su ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması

- Döngüsel ekonomiye geçiş

- Kirliliğin önlenmesi ve kontrolü

- Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve restorasyonu

Destek Detayları

Program kapsamında sağlanacak desteklerin temel çerçevesi şu şekildedir:

- Toplam bütçe: 260.000.000 TL

- Destek tutarı: 2.500.000 – 7.500.000 TL

- Proje süresi: Azami 6 ay

- Geri ödeme: 6 ay geri ödemesiz, ardından 24 ay eşit taksitlerle geri ödeme

- Faiz/Kar Payı: Yok

Başvuru Süreci

Başvurular, Başvuru Rehberinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalıdır. Başvuru formu, KAYS üzerinden elektronik ortamda doldurulduktan sonra, istenen destekleyici belgeler sırasıyla sisteme yüklenecektir. Destekleyici belgelerin basılı/elektronik nüshaları KAYS üzerinden veya [oran.org.tr](http://www.oran.org.tr) adresinden temin edilebilir.

Son Başvuru Tarihleri:

- Son Başvuru Tarihi: 08/05/2026 – 23:50

- Taahhütname İçin Son E-imza/Teslim Tarihi: 15/05/2026 – 17:00

Başvuru sahibi işletmelerin KOBİ (mikro işletmeler hariç) statüsünde olması gerekmektedir.

Detaylı bilgiye [buradan ulaşabilirsiniz](https://www.oran.org.tr/haber/tr72-bolgesi-nde-yesil-cozumler-icin-260-milyon-tl-lik-finansman-destegi).

Bu destek programı, bölgedeki KOBİ'lerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak önemli bir fırsat sunmaktadır.