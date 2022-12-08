Koç gibi başkan
Yukatel Kayserispor'da Olağanüstü Genel Kurul yaklaşırken, başkanlık için camia içerisinde son günlerde kulübe karşılıksız destekleri ile ön plana çıkan Batuhan Samet Koç ismi ön plana çıkıyor.
- 08.12.2022 09:08
- Güncelleme: 08.12.2022 09:08
Yukatel Kayserispor’da Olağanüstü Genel Kurul yaklaşırken, başkanlık için camia içerisinde son günlerde kulübe karşılıksız destekleri ile ön plana çıkan Batuhan Samet Koç ismi ön plana çıkıyor.
Haber Merkezi
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