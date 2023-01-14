Koç'tan galibiyet yorumu: 'Bu maç ile birlikte herkes kendine geldi'

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, 4-1 galip ayrıldıkları Sivasspor maçına ilişkin, 'Bu maç ile birlikte herkes kendine geldi. Bundan sonra yine o ilk devredeki seri gibi bir seri yakalayacağımızı düşünüyorum' dedi.

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  • 14.01.2023 10:58
  • Güncelleme: 14.01.2023 11:22
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Koç'tan galibiyet yorumu: 'Bu maç ile birlikte herkes kendine geldi'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, 4-1 galip ayrıldıkları Sivasspor maçına ilişkin, “Bu maç ile birlikte herkes kendine geldi. Bundan sonra yine o ilk devredeki seri gibi bir seri yakalayacağımızı düşünüyorum” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Sivasspor’u 4-1 mağlup etti. İhlas Haber Ajansı’na maçı değerlendiren Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Sivasspor maçında çok iyi koordine ve organize olduklarını söyleyerek, “Mutluyuz. Özellikle son birkaç haftadır hak etmediğimiz mağlubiyetler almıştık. Dün çok iyi koordine ve organize olduk. Her şey doğruydu ve çok düzgün gitti ve istediğimiz gibi sonuçlandı. Hem yeni yönetimin hem teknik kadronun hem de oyuncuların böyle bir morale ihtiyacı vardı. Çünkü Mustafa Pektemek’in gitmesi de açıkçası moralleri de bozmuştu. İyi oldu, yeniden çıkış yapabileceğimiz bir maçtı. Derbi olarak nitelendirilen bir maçtı. Güzel oynadık ve kazandık. Bu skoru hak ettik. Bundan sonrası için hem moral oldu hem de kupada eleme maçı var. Onun öncesinde de böyle bir çıkış bizi rahatlattı. İnşallah o maçı da bu maçın moraliyle birlikte rahatlıkla kazanırız” ifadelerini kullandı.

Sivasspor galibiyeti ile birlikte herkesin kendine geldiğini kaydeden Koç, “Özellikle Kemen çok güzel oynadı. Mustafa Pektemek gitmişti ve İlhan da sakattı. Onun yerine Gökhan oynadı ve o da çok iyi iş başardı. Genel anlamda bütün oyuncular harikaydı. İyi bir takımız. Biraz şanssızlık, biraz formsuzluk ve birazda bireysel hatalarla maç kaybettik. Bu maç ile birlikte herkes kendine geldi. Bundan sonra yine o ilk devredeki seri gibi bir seri yakalayacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

İHA

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