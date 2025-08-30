Kocaelispor – Kayserispor: 1-1
Kayserispor bugün deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor karşısında öne geçen Kayserispor 90+5'te yediği gol sonrası 1-1 berabere kaldı.
Geçen hafta sahasında Galatasaray’a mağlup olan Kayserispor bugün deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı. Karşılaşmanı n ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçta 90’ıncı dakika oynanırken Benes vole ile Kayserispor’u öne geçirdi. Ev sahibi takım 90+5’inci dakikada Petkovic skoru dengeledi. Müsabaka 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
Maçın 17’inci dakikasında Kocaelispor’da sol taraftan korneri kullanan Can’ın ortasını Kayserisporlu Denswill uzaklaştırdı.
Maçın 24’üncü dakikasında Kayserispor’un sağdan atağında kale sahası içinde topla buluşan Cardoso’nun dönerek vurduğu şutta top az farkla dışarı çıktı.
Maçın 55’incni dakikasında Oğulcan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Nonge golü attı. Hakem golü verirken VAR kontrolü sonrası öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
Maçın 90’ındı dakikasında ev sahibi takımdan Oğulcan topu uzaklaştırmak isterken Benes vole ile topu ağlara gönderdi: 0-1
Maçın 90+5’inci dakikasında Ev sahibi takım atağında Petkovic skoru dengeledi: 1-1.
Maçta başka gol olmadı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Kocaeli
HAKEMLER: Yasin Kol, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Salih Mazlum
KOCAELİSPOR: Jovanovic - Dijksteel, Appindangoye (Dk.46 Linetty), Syrota, Muharrem, Tayfur, Show (Dk.85 Tarkan Serbest), Nonge (Dk.85 Agyei), Can (Dk.74 Rivas), Mendes (Dkl.10 Oğulcan) Petkovic
KAYSERİSPOR: Bilal - Gökhan, Abdulsamet (Dk.74 Kayra Cihan), Denswil, Carole, Ackah (Dk.83 Dorukhan), Ramazan (Dk.74 Opoku), Mendes (Dk.86 Talha Sarıaslan), Benes, Cardoso, Tuci (Dk.86 Mane)
GOLLER: Dk. 90+5 Petkovic (Kocaelispor), Dk.90 Benes (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Can, Linetty, Oğulcan (Kocaelispor) Cardoso, Gökhan (Kayserispor)