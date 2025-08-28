Kocaelispor - Kayserispor maçını Yasin Kol yönetecek
Kayserispor'un Süper Ligin 4'üncü haftasında deplasmanda Kocaelispor oynayacağı müsabakayı Yasin Kol yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Ligin 4’üncü haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Cumartesi günü Kocaelispor ile Kayserispor arasında oynanacak olan müsabakayı Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol yönetecek. Kol’nun yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4’üncü hakemi olarak ise Yunus Dursun görevlendirildi. 30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat saat 21.30’da başlayacak. Yasin Kol Kayserispor’un son olarak geçen sezon deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Bodrumspor FK maçını yönetmişti.
Süper Ligin 4’üncü hafta maç programı ve müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
29 Ağustos Cuma
Göztepe - Konyaspor: Ali Şansalan
20 Ağustos Cumartesi
Kasımpaşa - Gaziantep FK: Ozan Ergün
Kocaelispor - Kayserispor: Yasin Kol
Antalyaspor - Karagümrük: Cihan Aydın
Galatasaray - Rizespor: Ali Yılmaz
31 Ağustos Pazar
Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Çağdaş Altay
Başakşehir - Eyüpspor: Zorbay Küçük
Trabzonspor - Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe
Alanyaspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam