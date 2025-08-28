Kocaelispor - Kayserispor maçını Yasin Kol yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Ligin 4’üncü haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Cumartesi günü Kocaelispor ile Kayserispor arasında oynanacak olan müsabakayı Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol yönetecek. Kol’nun yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4’üncü hakemi olarak ise Yunus Dursun görevlendirildi. 30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat saat 21.30’da başlayacak. Yasin Kol Kayserispor’un son olarak geçen sezon deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Bodrumspor FK maçını yönetmişti.

Süper Ligin 4’üncü hafta maç programı ve müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

29 Ağustos Cuma

Göztepe - Konyaspor: Ali Şansalan

20 Ağustos Cumartesi

Kasımpaşa - Gaziantep FK: Ozan Ergün

Kocaelispor - Kayserispor: Yasin Kol

Antalyaspor - Karagümrük: Cihan Aydın

Galatasaray - Rizespor: Ali Yılmaz

31 Ağustos Pazar

Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Çağdaş Altay

Başakşehir - Eyüpspor: Zorbay Küçük

Trabzonspor - Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe

Alanyaspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam