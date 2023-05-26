KOCAFEST, Türkiye çapında büyük yankı uyandırdı

Kocasinan Belediyesi'nin gençlere yönelik düzenlediği Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST) ile TEKNOFEST gibi teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturdu. Açılışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı kapanışını ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla gerçekleştiği KOCAFEST, yerel ve ulusal basının yanı sıra sosyal medyada da gündem oluşturdu. KOCAFEST festivali hakkında açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, festival ile Büyük ve Güçlü Türkiye Yüzyıl'ının inşasına büyük katkı sağlayacaklarını vurguladı.

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  • 26.05.2023 12:37
  • Güncelleme: 26.05.2023 13:21
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KOCAFEST, Türkiye çapında büyük yankı uyandırdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi’nin gençlere yönelik düzenlediği Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST) ile TEKNOFEST gibi teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturdu. Açılışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yaptığı kapanışını ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla gerçekleştiği KOCAFEST, yerel ve ulusal basının yanı sıra sosyal medyada da gündem oluşturdu. KOCAFEST festivali hakkında açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, festival ile Büyük ve Güçlü Türkiye Yüzyıl’ının inşasına büyük katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Türkiye’nin yerli ve milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirilmesi hedeflenen KOCAFEST ile Türkiye çapında büyük ses getirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin en iyisini yaparak, hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve refahını artırmak için çalışıyoruz. Modern dünyada belediyecilik adına neler yapılıyor ise bizde aynısını hatta daha fazlasını Kocasinan da uygulamanın gayreti içerisindeyiz. Şükür Allah’a her geçen gün bir önceki günden daha iyisini yaparak ve bu azim ile çalışarak hemşehrilerimizin memnuniyetini kazanıyoruz. Kurmuş olduğumuz Kocasinan Akademi çatısı altında genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesin kişisel donanımlarını artırmak, saklı kalmış yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak için eğitim faaliyetlerini yürütüyoruz. Biz biliyoruz ki teknoloji noktasında teknoloji üreten, teknolojiden istifade eden yerli ve milli ürünlerle bunu yapabilirsek o kadar başarılı oluruz. Biz, bugün gençlere destek veriyoruz, biliyoruz ki yarın onlar da bu necip milleti gururlandıracaklar. Gençlerimiz, yeter ki çalışsın üretsin biz her zaman yanında ve destekçisiyiz. Anadolu’nun ortasında ‘Dijital bir Fidan’ diktik. Bu fidanı akıl, bilgi ve gayretle büyütmenin çabası içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

KOCAFEST’e katılan öğrenciler ise, “Burası bize güzel deneyim sağladı. Teknoloji alanında kendimiz geliştirme noktasında KOCAFEST, bize çok şey öğretti. Önemli olan başarılı olmak değil, deneyim ve birçok şey öğrenmemizdir. Bu yarışmalar, ufkumuzu açıyor ve farklı alanlardan bakma imkanı sunuyor. TEKNOFEST’e katılamayanlar için burası bulunmaz imkânlara sahip ve TEKNOFEST’e hazırlıkta güzel bir deneyim imkanı sağlıyor. Hem burada güzel çalışmalar gördük hem de kendimizi bir dahaki sefere geliştirmek için arkadaşlıklar edindik. Bize bu imkânları sağlayan Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ederiz” diye konuştu.

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İHA

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