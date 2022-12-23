Kocasinan 1 yılda 126 bin ağaç dikti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil bir Kocasinan için 2022 yılında 126 binden fazla ağaç ve fidanı toprakla buluştururken, 8 yılda ise 746 bin ağaç diktiklerini söyledi.

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  • 23.12.2022 12:51
  • Güncelleme: 23.12.2022 13:25
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Kocasinan 1 yılda 126 bin ağaç dikti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil bir Kocasinan için 2022 yılında 126 binden fazla ağaç ve fidanı toprakla buluştururken, 8 yılda ise 746 bin ağaç diktiklerini söyledi.

Kocasinan’da daha fazla park ve yeşil alan oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarının üzerine çıkardıklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “En fazla önem verdiğimiz konuların başında yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları gelmektedir. Hem kentsel dönüşüm alanlarında hem de diğer bölgelerimizde insanların daha güzel vakit geçirebilecekleri ve daha mutlu olabilecekleri parklar ve yaşam alanları inşa ediyoruz. Ağaçlandırma faaliyetleri çerçevesinde her yıl 100 bin adet ağacı toprakla buluşturuyoruz. Ayrıca fidanlığımız ve seramızın alt yapısını güçlendirip, daha fazla yeşil alan için çalışıyoruz. Bu yıl, fidanlığımızda 450 binden fazla ağaç ve fidanı hazır hale getirdik. Her yıl hedeflediğimiz en az 100 bin ağaç, şimdiden hazır. Yani 5 yıl için toprakla buluşmayı bekleyen ağaçlarımız hazır” ifadelerini kullandı.

Farklı bitkilerin yetiştirilmesi noktasında ayrı bir gayretlerinin olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

“İlçemize 2015 yılında 40 bin metrekare, 2016 yılında 88 bin metrekare, 2017 yılında 250 bin metrekare, 2018 yılında 425 bin metrekare, 2019-2020 - 2021 yılında 200 bin metrekare alandan fazla yeşil alan ve bu yıl ise 345 bin 500 metrekare yeşil alan kazandırdık. 2015 yılında 40 bin ağaç, 2016 yılında 70 bin ağaç, 2017 yılında 100 bin ağaç, 2018 yılında 125 bin ağaç, 2019 yılında 100 bin ağaç, 2020 yılında 100 bin ağaç, 2021 yılında 100 bin ağaç, bu yıl ise 126 binden fazla ağacı toprakla buluşturduk. Yani 8 yılda 746 bin ağaç diktik. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir.”

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı daha da güzelleştirmek adına benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı.

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İHA

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