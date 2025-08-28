Kocasinan 13 adet bahçeli ev arsası satıyor

Kocasinan Belediyesi olarak öncelikli hedeflerinin vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, gerçekleştirilen her çalışmanın bu hedef doğrultusunda planlandığını söyledi.

İhaleden elde edilecek gelirin yine Kocasinan’ın gelişimi için kullanılacağına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “İhalelerden elde ettiğimiz gelir, Kocasinan’da yaşam standartlarını daha da yükseltmek için kullanılacak. İlçemiz; altyapısı, ulaşımı, sosyal donatıları ve modern şehircilik anlayışıyla her geçen gün daha da değer kazanıyor. İhalelerden elde edeceğimiz tüm gelir, hemşehrilerimiz için planladığımız projelerde kullanılacak. Vatandaşlarımıza daha yaşanabilir, huzurlu ve modern bir Kocasinan sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Hem ilçemize hem de yatırımcılarımıza şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocasinan ilçesinde bulunan arsalar ihale ile satışa sunulacak. Erkilet Generalemir Mahallesi’nde 9 adet, Şeker Mahallesi’nde ise 4 adet bahçeli ev arsası yüzde 25 peşinat ve 10 ay taksit imkânıyla ihaleye çıkarılacak. İhaleye katılmak isteyenler, ihale şartnamesi ve eklerini Emlak Müdürlüğü’nden temin edebilecekleri gibi, ayrıca 0 (352) 222 70 00 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecek.