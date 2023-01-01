Kocasinan, 2022 yılında 3 bin 138 mutlu evliliğin temelini attı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2022 yılında evlendirme dairesine başvuran 3 bin 138 çiftin nikah işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

PAYLAŞ
  • 01.01.2023 12:38
  • Güncelleme: 01.01.2023 15:34
  • 38
Kocasinan, 2022 yılında 3 bin 138 mutlu evliliğin temelini attı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2022 yılında evlendirme dairesine başvuran 3 bin 138 çiftin nikah işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Hem modern nikah salonunda hem de açık havada nikahlarını kıydığı çiftlerin mutluluklarına ortak olan Başkan Çolakbayrakdar; “Allah tüm çiftlerimizi, mesut, bahtiyar etsin. Sevgi, saygı ve sadakatleri ömürleri boyunca daim olsun” dedi. Ailenin toplumun çekirdeği olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi olarak bizler yeni yuvaların kurulmasına vesile oluyoruz. Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmamız bizleri mutlu ediyor. Mimarsinan Parkı’nda açık havada ve modern nikah salonuyla genç çiftlere, hayatlarının en mutlu anını yaşadıkları nezih bir ortam sunuyoruz. Gençlerimizin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak bir aile yuvası olmasını Allah’tan niyaz ediyoruz. Evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Modern salon ve açık havada evlenen çiftler ise unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, Kuran-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda gençlerle buluştu

Başkan Büyükkılıç, Kuran-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda gençlerle buluştu

Kayseri'de 2022 böyle geçti

Kayseri'de 2022 böyle geçti

Kültür sanat Talas'ta yükseliyor

Kültür sanat Talas'ta yükseliyor

Mekke'nin Fethi Programı Düzenlendi

Mekke'nin Fethi Programı Düzenlendi

Şehitlerin ismi sınıf şubelerine verildi

Şehitlerin ismi sınıf şubelerine verildi

2022 yılında 3 bin 978 çift 'evet' dedi

2022 yılında 3 bin 978 çift 'evet' dedi

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

3
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

4
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

5
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

6
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu Kayseri şampiyonu oldu

Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu Kayseri şampiyonu oldu

Polisten kaçmak için dolabın üzerinde bavulların arkasına saklandı

Polisten kaçmak için dolabın üzerinde bavulların arkasına saklandı

DAHA FAZLA
Tomarzalılar, Yeni Yılın İlk Sabah Namazında Buluştular

Tomarzalılar, Yeni Yılın İlk Sabah Namazında Buluştular

Başkan Büyükkılıç ile Büyükşehirde 2022 Böyle Geçti

Başkan Büyükkılıç ile Büyükşehirde 2022 Böyle Geçti

Kocasinan, 2022 yılında 3 bin 138 mutlu evliliğin temelini attı

Kocasinan, 2022 yılında 3 bin 138 mutlu evliliğin temelini attı

Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Üyeleri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi

Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Üyeleri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi

Büyükşehir'in Kitap Okuma Yarışması'na yoğun ilgi

Büyükşehir'in Kitap Okuma Yarışması'na yoğun ilgi